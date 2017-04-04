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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7244 маната
    © Courtesy İmage

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7244 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,09% - до 1,8401 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0307 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7244
    1 Евро 1.8401
    1 Российский рубль 0.0307
    1 Австралийский доллар 1.3074
    1 Аргентинское песо 0.1121
    1 Белорусский рубль 0.9170
    1 Бразильский реал 0.5536
    1 Дирхам ОАЭ 0.4695
    1 Южноафриканский рэнд 0.1250
    100 Вон Республики Корея 0.1541
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2619
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2474
    1 Грузинский лари 0.7061
    1 Гонконгский доллар 0.2219
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1509
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1924
    1 Швейцарский франк 1.7220
    1 Израильский шекель 0.4745
    1 Канадский доллар 1.2885
    1 Кувейтский динар 5.6528
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1143
    1 Малазийский ринггит 0.3893
    1 Мексиканское песо 0.0921
    1 Молдавский лей 0.0886
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2008
    100 Узбекских сум 0.0476
    1 Польский злотый 0.4345
    1 Сингапурский доллар 1.2345
    1 Саудовский риал 0.4598
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3397
    1 Турецкая лира 0.4732
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.2075
    1 Новый туркменский манат 0.4934
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5612
    1 Новозеландский доллар 1.2050
    Золото (1 унция) 2150,7579
    Серебро (1 унция) 31,5048
    Платина (1 унция) 1634,7312
    Палладий (1 унция) 1374,3468
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