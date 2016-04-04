Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2016)

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7182 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 1,76% и составил 0,0223 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5094 1 Евро 1.7182 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.1519 1 Аргентинское песо 0.1021 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4248 1 Дирхам ОАЭ 0.4109 1 Южноафриканский рэнд 0.1025 100 Вон Республики Корея 0.1314 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2250 1 Китайский юань 0.2330 1 Датская крона 0.2307 1 Грузинский лари 0.6584 1 Гонконгский доллар 0.1946 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1468 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1855 1 Швейцарский франк 1.5735 1 Израильский шекель 0.4004 1 Канадский доллар 1.1568 1 Кувейтский динар 5.0038 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1001 1 Малазийский ринггит 0.3890 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0770 1 Египетский фунт 0.1700 1 Норвежская крона 0.1816 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.4039 1 Сингапурский доллар 1.1171 1 Саудовский риал 0.4025 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0974 1 Турецкая лира 0.5344 1 Тайваньский доллар 0.0467 1 Таджикский сомони 0.1918 1 Новый туркменский манат 0.4453 1 Украинская гривна 0.0579 100 Японских йен 1.3535 1 Новозеландский доллар 1.0382 Золото (1 унция) 1831,8078 Серебро (1 унция) 22,6787 Платина (1 унция) 1444,4958 Палладий (1 унция) 843,7546