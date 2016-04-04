Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2016)

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7182 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 1,76% и составил 0,0223 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5094
|1 Евро
|1.7182
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.1519
|1 Аргентинское песо
|0.1021
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4248
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4109
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1025
|100 Вон Республики Корея
|0.1314
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2250
|1 Китайский юань
|0.2330
|1 Датская крона
|0.2307
|1 Грузинский лари
|0.6584
|1 Гонконгский доллар
|0.1946
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1468
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1855
|1 Швейцарский франк
|1.5735
|1 Израильский шекель
|0.4004
|1 Канадский доллар
|1.1568
|1 Кувейтский динар
|5.0038
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1001
|1 Малазийский ринггит
|0.3890
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0770
|1 Египетский фунт
|0.1700
|1 Норвежская крона
|0.1816
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4039
|1 Сингапурский доллар
|1.1171
|1 Саудовский риал
|0.4025
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0974
|1 Турецкая лира
|0.5344
|1 Тайваньский доллар
|0.0467
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4453
|1 Украинская гривна
|0.0579
|100 Японских йен
|1.3535
|1 Новозеландский доллар
|1.0382
|Золото (1 унция)
|1831,8078
|Серебро (1 унция)
|22,6787
|Платина (1 унция)
|1444,4958
|Палладий (1 унция)
|843,7546
Nərmin RəhimovaАвтор новости