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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2016)

    1 доллар США - 1,5094 маната

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7182 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 1,76% и составил 0,0223 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5094
    1 Евро 1.7182
    1 Российский рубль 0.0223
    1 Австралийский доллар 1.1519
    1 Аргентинское песо 0.1021
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4248
    1 Дирхам ОАЭ 0.4109
    1 Южноафриканский рэнд 0.1025
    100 Вон Республики Корея 0.1314
    1 Чешская крона 0.0636
    100 Чилийских песо 0.2250
    1 Китайский юань 0.2330
    1 Датская крона 0.2307
    1 Грузинский лари 0.6584
    1 Гонконгский доллар 0.1946
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1468
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1855
    1 Швейцарский франк 1.5735
    1 Израильский шекель 0.4004
    1 Канадский доллар 1.1568
    1 Кувейтский динар 5.0038
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0215
    100 Ливанских фунтов 0.1001
    1 Малазийский ринггит 0.3890
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0770
    1 Египетский фунт 0.1700
    1 Норвежская крона 0.1816
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4039
    1 Сингапурский доллар 1.1171
    1 Саудовский риал 0.4025
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0974
    1 Турецкая лира 0.5344
    1 Тайваньский доллар 0.0467
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4453
    1 Украинская гривна 0.0579
    100 Японских йен 1.3535
    1 Новозеландский доллар 1.0382
    Золото (1 унция) 1831,8078
    Серебро (1 унция) 22,6787
    Платина (1 унция) 1444,4958
    Палладий (1 унция) 843,7546

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