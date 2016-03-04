​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2016)

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,11% и составил 1,6019 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,93% и составил 1,7536 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6019
|1 Евро
|1.7536
|1 Российский рубль
|0.0219
|1 Австралийский доллар
|1.1797
|1 Аргентинское песо
|0.1053
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4217
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4361
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1026
|100 Вон Республики Корея
|0.1327
|1 Чешская крона
|0.0649
|100 Чилийских песо
|0.2335
|1 Китайский юань
|0.2458
|1 Датская крона
|0.2351
|1 Грузинский лари
|0.6485
|1 Гонконгский доллар
|0.2062
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2679
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1877
|1 Швейцарский франк
|1.6143
|1 Израильский шекель
|0.4120
|1 Канадский доллар
|1.1940
|1 Кувейтский динар
|5.3246
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0213
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3877
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0804
|1 Египетский фунт
|0.2046
|1 Норвежская крона
|0.1866
|100 Узбекских сум
|0.0561
|1 Польский злотый
|0.4042
|1 Сингапурский доллар
|1.1591
|1 Саудовский риал
|0.4271
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2145
|1 Турецкая лира
|0.5498
|1 Тайваньский доллар
|0.0489
|1 Таджикский сомони
|0.2035
|1 Новый туркменский манат
|0.4718
|1 Украинская гривна
|0.0618
|100 Японских йен
|1.4088
|1 Новозеландский доллар
|1.0814
|Золото (1 унция)
|2002,7755
|Серебро (1 унция)
|24,4114
|Платина (1 унция)
|1505,7860
|Палладий (1 унция)
|839,3956
Tural İbadlıАвтор новости
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