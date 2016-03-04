​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2016)

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,11% и составил 1,6019 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,93% и составил 1,7536 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6019 1 Евро 1.7536 1 Российский рубль 0.0219 1 Австралийский доллар 1.1797 1 Аргентинское песо 0.1053 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4217 1 Дирхам ОАЭ 0.4361 1 Южноафриканский рэнд 0.1026 100 Вон Республики Корея 0.1327 1 Чешская крона 0.0649 100 Чилийских песо 0.2335 1 Китайский юань 0.2458 1 Датская крона 0.2351 1 Грузинский лари 0.6485 1 Гонконгский доллар 0.2062 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.2679 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1877 1 Швейцарский франк 1.6143 1 Израильский шекель 0.4120 1 Канадский доллар 1.1940 1 Кувейтский динар 5.3246 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0213 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3877 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0804 1 Египетский фунт 0.2046 1 Норвежская крона 0.1866 100 Узбекских сум 0.0561 1 Польский злотый 0.4042 1 Сингапурский доллар 1.1591 1 Саудовский риал 0.4271 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2145 1 Турецкая лира 0.5498 1 Тайваньский доллар 0.0489 1 Таджикский сомони 0.2035 1 Новый туркменский манат 0.4718 1 Украинская гривна 0.0618 100 Японских йен 1.4088 1 Новозеландский доллар 1.0814 Золото (1 унция) 2002,7755 Серебро (1 унция) 24,4114 Платина (1 унция) 1505,7860 Палладий (1 унция) 839,3956