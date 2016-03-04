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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2016)

    1 доллар США - 1,6019 маната

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1,11% и составил 1,6019 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,93% и составил 1,7536 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6019
    1 Евро 1.7536
    1 Российский рубль 0.0219
    1 Австралийский доллар 1.1797
    1 Аргентинское песо 0.1053
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4217
    1 Дирхам ОАЭ 0.4361
    1 Южноафриканский рэнд 0.1026
    100 Вон Республики Корея 0.1327
    1 Чешская крона 0.0649
    100 Чилийских песо 0.2335
    1 Китайский юань 0.2458
    1 Датская крона 0.2351
    1 Грузинский лари 0.6485
    1 Гонконгский доллар 0.2062
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.2679
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1877
    1 Швейцарский франк 1.6143
    1 Израильский шекель 0.4120
    1 Канадский доллар 1.1940
    1 Кувейтский динар 5.3246
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0213
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3877
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0804
    1 Египетский фунт 0.2046
    1 Норвежская крона 0.1866
    100 Узбекских сум 0.0561
    1 Польский злотый 0.4042
    1 Сингапурский доллар 1.1591
    1 Саудовский риал 0.4271
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2145
    1 Турецкая лира 0.5498
    1 Тайваньский доллар 0.0489
    1 Таджикский сомони 0.2035
    1 Новый туркменский манат 0.4718
    1 Украинская гривна 0.0618
    100 Японских йен 1.4088
    1 Новозеландский доллар 1.0814
    Золото (1 унция) 2002,7755
    Серебро (1 унция) 24,4114
    Платина (1 унция) 1505,7860
    Палладий (1 унция) 839,3956

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