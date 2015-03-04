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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2015)

    Доллар и евро подешевели

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1720
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.8198
    1 Аргентинское песо 0.1201
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3580
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0893
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1700
    1 Китайский юань 0.1673
    1 Датская крона 0.1573
    1 Грузинский лари 0.5010
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0170
    1 Английский фунт стерлингов 1.6107
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1267
    1 Швейцарский франк 1.0905
    1 Израильский шекель 0.2640
    1 Канадский доллар 0.8391
    1 Кувейтский динар 3.5376
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2885
    1 Мексиканское песо 0.0700
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1360
    100 Узбекских сум 0.0425
    1 Польский злотый 0.2812
    1 Сингапурский доллар 0.7694
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4762
    1 Турецкая лира 0.4134
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1924
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0433
    100 Японских йен 0.8762
    1 Новозеландский доллар 0.7923
    Золото (1 унция) 1272,5386
    Серебро (1 унция) 17,1141
    Платина (1 унция) 1243,4205
    Палладий (1 унция) 871,9683
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