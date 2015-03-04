Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2015)

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1720
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.8198
|1 Аргентинское песо
|0.1201
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3580
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0893
|100 Вон Республики Корея
|0.0956
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1700
|1 Китайский юань
|0.1673
|1 Датская крона
|0.1573
|1 Грузинский лари
|0.5010
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0170
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6107
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1267
|1 Швейцарский франк
|1.0905
|1 Израильский шекель
|0.2640
|1 Канадский доллар
|0.8391
|1 Кувейтский динар
|3.5376
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2885
|1 Мексиканское песо
|0.0700
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1360
|100 Узбекских сум
|0.0425
|1 Польский злотый
|0.2812
|1 Сингапурский доллар
|0.7694
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4762
|1 Турецкая лира
|0.4134
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1924
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0433
|100 Японских йен
|0.8762
|1 Новозеландский доллар
|0.7923
|Золото (1 унция)
|1272,5386
|Серебро (1 унция)
|17,1141
|Платина (1 унция)
|1243,4205
|Палладий (1 унция)
|871,9683
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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