Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2015)

4 марта, 2015 10:06

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0493 1 Евро 1.1720 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.8198 1 Аргентинское песо 0.1201 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3580 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0893 100 Вон Республики Корея 0.0956 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1700 1 Китайский юань 0.1673 1 Датская крона 0.1573 1 Грузинский лари 0.5010 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0170 1 Английский фунт стерлингов 1.6107 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1267 1 Швейцарский франк 1.0905 1 Израильский шекель 0.2640 1 Канадский доллар 0.8391 1 Кувейтский динар 3.5376 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2885 1 Мексиканское песо 0.0700 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1360 100 Узбекских сум 0.0425 1 Польский злотый 0.2812 1 Сингапурский доллар 0.7694 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4762 1 Турецкая лира 0.4134 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1924 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0433 100 Японских йен 0.8762 1 Новозеландский доллар 0.7923 Золото (1 унция) 1272,5386 Серебро (1 унция) 17,1141 Платина (1 унция) 1243,4205 Палладий (1 унция) 871,9683