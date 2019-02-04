Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2019)

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, составив 1,9452 маната, курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9452
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2284
|1 Аргентинское песо
|0.0457
|1 Белорусский рубль
|0.7889
|1 Бразильский реал
|0.4648
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1271
|100 Вон Республики Корея
|0.1515
|1 Чешская крона
|0.0757
|100 Чилийских песо
|0.2607
|1 Китайский юань
|0.2521
|1 Датская крона
|0.2605
|1 Грузинский лари
|0.6403
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2225
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1876
|1 Швейцарский франк
|1.7050
|1 Израильский шекель
|0.4677
|1 Канадский доллар
|1.2974
|1 Кувейтский динар
|5.6073
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4153
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0997
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2013
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4534
|1 Сингапурский доллар
|1.2560
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3774
|1 Турецкая лира
|0.3254
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0618
|100 Японских йен
|1.5488
|1 Новозеландский доллар
|1.1712
|Золото (1 унция)
|2231.4370
|Серебро (1 унция)
|26.8905
|Платина (1 унция)
|1396.0400
|Палладий (1 унция)
|2296.7000
Tural İbadlıАвтор новости