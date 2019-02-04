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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2019)

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, составив 1,9452 маната, курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9452
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2284
    1 Аргентинское песо 0.0457
    1 Белорусский рубль 0.7889
    1 Бразильский реал 0.4648
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1271
    100 Вон Республики Корея 0.1515
    1 Чешская крона 0.0757
    100 Чилийских песо 0.2607
    1 Китайский юань 0.2521
    1 Датская крона 0.2605
    1 Грузинский лари 0.6403
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0237
    1 Английский фунт стерлингов 2.2225
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1876
    1 Швейцарский франк 1.7050
    1 Израильский шекель 0.4677
    1 Канадский доллар 1.2974
    1 Кувейтский динар 5.6073
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0242
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4153
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0997
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2013
    100 Узбекских сум 0.0200
    1 Польский злотый 0.4534
    1 Сингапурский доллар 1.2560
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3774
    1 Турецкая лира 0.3254
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1801
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0618
    100 Японских йен 1.5488
    1 Новозеландский доллар 1.1712
    Золото (1 унция) 2231.4370
    Серебро (1 унция) 26.8905
    Платина (1 унция) 1396.0400
    Палладий (1 унция) 2296.7000

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