Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2019)

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, составив 1,9452 маната, курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0259 маната.