Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2017)

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,04% - до 1,9829 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 1.9829 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3075 1 Аргентинское песо 0.0970 1 Белорусский рубль 0.8600 1 Бразильский реал 0.5203 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1216 100 Вон Республики Корея 0.1527 1 Чешская крона 0.0772 100 Чилийских песо 0.2703 1 Китайский юань 0.2568 1 Датская крона 0.2664 1 Грузинский лари 0.6453 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2229 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2027 1 Швейцарский франк 1.7032 1 Израильский шекель 0.4847 1 Канадский доллар 1.3277 1 Кувейтский динар 5.6264 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4017 1 Мексиканское песо 0.0895 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2091 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4680 1 Сингапурский доллар 1.2497 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3876 1 Турецкая лира 0.4467 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0631 100 Японских йен 1.4916 1 Новозеландский доллар 1.1782 Золото (1 унция) 2175,0238 Серебро (1 унция) 29,0751 Платина (1 унция) 1582,9793 Палладий (1 унция) 1703,7006