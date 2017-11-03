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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2017)

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,04% - до 1,9829 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 1.9829
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3075
    1 Аргентинское песо 0.0970
    1 Белорусский рубль 0.8600
    1 Бразильский реал 0.5203
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1216
    100 Вон Республики Корея 0.1527
    1 Чешская крона 0.0772
    100 Чилийских песо 0.2703
    1 Китайский юань 0.2568
    1 Датская крона 0.2664
    1 Грузинский лари 0.6453
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2229
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2027
    1 Швейцарский франк 1.7032
    1 Израильский шекель 0.4847
    1 Канадский доллар 1.3277
    1 Кувейтский динар 5.6264
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4017
    1 Мексиканское песо 0.0895
    1 Молдавский лей 0.0975
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2091
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4680
    1 Сингапурский доллар 1.2497
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3876
    1 Турецкая лира 0.4467
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0631
    100 Японских йен 1.4916
    1 Новозеландский доллар 1.1782
    Золото (1 унция) 2175,0238
    Серебро (1 унция) 29,0751
    Платина (1 унция) 1582,9793
    Палладий (1 унция) 1703,7006
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