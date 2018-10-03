Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2018)

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,9681 маната, курс рубля снизился на 0,76%, до 0,026 маната.