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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2018)

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,9681 маната, курс рубля снизился на 0,76%, до 0,026 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9681
    1 Российский рубль 0.0260
    1 Австралийский доллар 1.2202
    1 Аргентинское песо 0.0447
    1 Белорусский рубль 0.8000
    1 Бразильский реал 0.4314
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1183
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0763
    100 Чилийских песо 0.2582
    1 Китайский юань 0.2475
    1 Датская крона 0.2640
    1 Грузинский лари 0.6510
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.2094
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1889
    1 Швейцарский франк 1.7274
    1 Израильский шекель 0.4664
    1 Канадский доллар 1.3261
    1 Кувейтский динар 5.6008
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4108
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.1004
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2083
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4581
    1 Сингапурский доллар 1.2372
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3656
    1 Турецкая лира 0.2832
    1 Тайваньский доллар 0.0554
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.4956
    1 Новозеландский доллар 1.1282
    Золото (1 унция) 2049.9450
    Серебро (1 унция) 25.1116
    Платина (1 унция) 1414.6550
    Палладий (1 унция) 1797.5885
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