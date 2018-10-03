Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2018)

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,9681 маната, курс рубля снизился на 0,76%, до 0,026 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9681
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2202
|1 Аргентинское песо
|0.0447
|1 Белорусский рубль
|0.8000
|1 Бразильский реал
|0.4314
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1183
|100 Вон Республики Корея
|0.1518
|1 Чешская крона
|0.0763
|100 Чилийских песо
|0.2582
|1 Китайский юань
|0.2475
|1 Датская крона
|0.2640
|1 Грузинский лари
|0.6510
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2094
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1889
|1 Швейцарский франк
|1.7274
|1 Израильский шекель
|0.4664
|1 Канадский доллар
|1.3261
|1 Кувейтский динар
|5.6008
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4108
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.1004
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2083
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4581
|1 Сингапурский доллар
|1.2372
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3656
|1 Турецкая лира
|0.2832
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.4956
|1 Новозеландский доллар
|1.1282
|Золото (1 унция)
|2049.9450
|Серебро (1 унция)
|25.1116
|Платина (1 унция)
|1414.6550
|Палладий (1 унция)
|1797.5885
Economic DepartmentАвтор новости