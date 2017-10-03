Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2017)

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до 1,9904 маната, курс рубля снизился на 0,68%, до 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9904
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3263
|1 Аргентинское песо
|0.0979
|1 Белорусский рубль
|0.8649
|1 Бразильский реал
|0.5389
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1247
|100 Вон Республики Корея
|0.1480
|1 Чешская крона
|0.0768
|100 Чилийских песо
|0.2662
|1 Китайский юань
|0.2555
|1 Датская крона
|0.2674
|1 Грузинский лари
|0.6875
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2534
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2076
|1 Швейцарский франк
|1.7392
|1 Израильский шекель
|0.4801
|1 Канадский доллар
|1.3569
|1 Кувейтский динар
|5.6251
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4010
|1 Мексиканское песо
|0.0931
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2120
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4614
|1 Сингапурский доллар
|1.2452
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3961
|1 Турецкая лира
|0.4751
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5027
|1 Новозеландский доллар
|1.21814
|Золото (1 унция)
|2165,5447
|Серебро (1 унция)
|28,1213
|Платина (1 унция)
|1550,5824
|Палладий (1 унция)
|1589,6870
Tural İbadlıАвтор новости
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