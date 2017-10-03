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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до 1,9904 маната, курс рубля снизился на 0,68%, до 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9904
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3263
    1 Аргентинское песо 0.0979
    1 Белорусский рубль 0.8649
    1 Бразильский реал 0.5389
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1247
    100 Вон Республики Корея 0.1480
    1 Чешская крона 0.0768
    100 Чилийских песо 0.2662
    1 Китайский юань 0.2555
    1 Датская крона 0.2674
    1 Грузинский лари 0.6875
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.2534
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2076
    1 Швейцарский франк 1.7392
    1 Израильский шекель 0.4801
    1 Канадский доллар 1.3569
    1 Кувейтский динар 5.6251
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4010
    1 Мексиканское песо 0.0931
    1 Молдавский лей 0.0968
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2120
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4614
    1 Сингапурский доллар 1.2452
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3961
    1 Турецкая лира 0.4751
    1 Тайваньский доллар 0.0558
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5027
    1 Новозеландский доллар 1.21814
    Золото (1 унция) 2165,5447
    Серебро (1 унция) 28,1213
    Платина (1 унция) 1550,5824
    Палладий (1 унция) 1589,6870
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