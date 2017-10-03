Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2017)

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до 1,9904 маната, курс рубля снизился на 0,68%, до 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9904 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3263 1 Аргентинское песо 0.0979 1 Белорусский рубль 0.8649 1 Бразильский реал 0.5389 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1247 100 Вон Республики Корея 0.1480 1 Чешская крона 0.0768 100 Чилийских песо 0.2662 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2674 1 Грузинский лари 0.6875 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.2534 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2076 1 Швейцарский франк 1.7392 1 Израильский шекель 0.4801 1 Канадский доллар 1.3569 1 Кувейтский динар 5.6251 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4010 1 Мексиканское песо 0.0931 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2120 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4614 1 Сингапурский доллар 1.2452 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3961 1 Турецкая лира 0.4751 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5027 1 Новозеландский доллар 1.21814 Золото (1 унция) 2165,5447 Серебро (1 унция) 28,1213 Платина (1 унция) 1550,5824 Палладий (1 унция) 1589,6870