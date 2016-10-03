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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2016)

    1 доллар США - 1,6170 маната

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6170 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,8166 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6170
    1 Евро 1.8166
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2368
    1 Аргентинское песо 0.1053
    1 Белорусский рубль 0.8413
    1 Бразильский реал 0.4957
    1 Дирхам ОАЭ 0.4402
    1 Южноафриканский рэнд 0.1176
    100 Вон Республики Корея 0.1467
    1 Чешская крона 0.0672
    100 Чилийских песо 0.2459
    1 Китайский юань 0.2424
    1 Датская крона 0.2440
    1 Грузинский лари 0.6919
    1 Гонконгский доллар 0.2085
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.0925
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1884
    1 Швейцарский франк 1.6632
    1 Израильский шекель 0.4301
    1 Канадский доллар 1.2328
    1 Кувейтский динар 5.3650
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1073
    1 Малазийский ринггит 0.3910
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.0820
    1 Египетский фунт 0.1821
    1 Норвежская крона 0.2027
    100 Узбекских сум 0.0537
    1 Польский злотый 0.4228
    1 Сингапурский доллар 1.1841
    1 Саудовский риал 0.4308
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2570
    1 Турецкая лира 0.5382
    1 Тайваньский доллар 0.0516
    1 Таджикский сомони 0.2059
    1 Новый туркменский манат 0.4634
    1 Украинская гривна 0.0623
    100 Японских йен 1.5955
    1 Новозеландский доллар 1.1743
    Золото (1 унция) 2138,4825
    Серебро (1 унция) 30,8039
    Платина (1 унция) 1671,9780
    Палладий (1 унция) 1167,4740
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