Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2016)

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6170 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,8166 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6170
|1 Евро
|1.8166
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2368
|1 Аргентинское песо
|0.1053
|1 Белорусский рубль
|0.8413
|1 Бразильский реал
|0.4957
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4402
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1176
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0672
|100 Чилийских песо
|0.2459
|1 Китайский юань
|0.2424
|1 Датская крона
|0.2440
|1 Грузинский лари
|0.6919
|1 Гонконгский доллар
|0.2085
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0925
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1884
|1 Швейцарский франк
|1.6632
|1 Израильский шекель
|0.4301
|1 Канадский доллар
|1.2328
|1 Кувейтский динар
|5.3650
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1073
|1 Малазийский ринггит
|0.3910
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.0820
|1 Египетский фунт
|0.1821
|1 Норвежская крона
|0.2027
|100 Узбекских сум
|0.0537
|1 Польский злотый
|0.4228
|1 Сингапурский доллар
|1.1841
|1 Саудовский риал
|0.4308
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2570
|1 Турецкая лира
|0.5382
|1 Тайваньский доллар
|0.0516
|1 Таджикский сомони
|0.2059
|1 Новый туркменский манат
|0.4634
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.5955
|1 Новозеландский доллар
|1.1743
|Золото (1 унция)
|2138,4825
|Серебро (1 унция)
|30,8039
|Платина (1 унция)
|1671,9780
|Палладий (1 унция)
|1167,4740
Tural İbadlıАвтор новости
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