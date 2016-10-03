Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2016)

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6170 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,12% и составил 1,8166 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6170 1 Евро 1.8166 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.2368 1 Аргентинское песо 0.1053 1 Белорусский рубль 0.8413 1 Бразильский реал 0.4957 1 Дирхам ОАЭ 0.4402 1 Южноафриканский рэнд 0.1176 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0672 100 Чилийских песо 0.2459 1 Китайский юань 0.2424 1 Датская крона 0.2440 1 Грузинский лари 0.6919 1 Гонконгский доллар 0.2085 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.0925 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1884 1 Швейцарский франк 1.6632 1 Израильский шекель 0.4301 1 Канадский доллар 1.2328 1 Кувейтский динар 5.3650 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1073 1 Малазийский ринггит 0.3910 1 Мексиканское песо 0.0834 1 Молдавский лей 0.0820 1 Египетский фунт 0.1821 1 Норвежская крона 0.2027 100 Узбекских сум 0.0537 1 Польский злотый 0.4228 1 Сингапурский доллар 1.1841 1 Саудовский риал 0.4308 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2570 1 Турецкая лира 0.5382 1 Тайваньский доллар 0.0516 1 Таджикский сомони 0.2059 1 Новый туркменский манат 0.4634 1 Украинская гривна 0.0623 100 Японских йен 1.5955 1 Новозеландский доллар 1.1743 Золото (1 унция) 2138,4825 Серебро (1 унция) 30,8039 Платина (1 унция) 1671,9780 Палладий (1 унция) 1167,4740