​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2015)

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0481 манатов.

Как сообщает Report, евро снизилось на 0,42% - до 1,1763 манатов.

Курс рубля по отношению к манату не изменился и, как и вчера, составил 0,0157 манатов.