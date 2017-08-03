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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,18% - до 2,0149 маната, курс рубля снизился на 0,36%, составив 0,0281 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0149
    1 Российский рубль 0.0281
    1 Австралийский доллар 1.3495
    1 Аргентинское песо 0.0968
    1 Белорусский рубль 0.8722
    1 Бразильский реал 0.5462
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1285
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0772
    100 Чилийских песо 0.2613
    1 Китайский юань 0.2528
    1 Датская крона 0.2709
    1 Грузинский лари 0.7084
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.2490
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2097
    1 Швейцарский франк 1.7519
    1 Израильский шекель 0.4754
    1 Канадский доллар 1.3510
    1 Кувейтский динар 5.6383
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3969
    1 Мексиканское песо 0.0954
    1 Молдавский лей 0.0950
    1 Египетский фунт 0.0953
    1 Норвежская крона 0.2152
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.4732
    1 Сингапурский доллар 1.2503
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4025
    1 Турецкая лира 0.4811
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4865
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5368
    1 Новозеландский доллар 1.2587
    Золото (1 унция) 2159,3357
    Серебро (1 унция) 28,1142
    Платина (1 унция) 1598,7520
    Палладий (1 унция) 1530,7200
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