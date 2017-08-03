Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2017)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,18% - до 2,0149 маната, курс рубля снизился на 0,36%, составив 0,0281 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0149
|1 Российский рубль
|0.0281
|1 Австралийский доллар
|1.3495
|1 Аргентинское песо
|0.0968
|1 Белорусский рубль
|0.8722
|1 Бразильский реал
|0.5462
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1285
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2613
|1 Китайский юань
|0.2528
|1 Датская крона
|0.2709
|1 Грузинский лари
|0.7084
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2490
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2097
|1 Швейцарский франк
|1.7519
|1 Израильский шекель
|0.4754
|1 Канадский доллар
|1.3510
|1 Кувейтский динар
|5.6383
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3969
|1 Мексиканское песо
|0.0954
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.0953
|1 Норвежская крона
|0.2152
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.4732
|1 Сингапурский доллар
|1.2503
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4025
|1 Турецкая лира
|0.4811
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4865
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5368
|1 Новозеландский доллар
|1.2587
|Золото (1 унция)
|2159,3357
|Серебро (1 унция)
|28,1142
|Платина (1 унция)
|1598,7520
|Палладий (1 унция)
|1530,7200
Tural İbadlıАвтор новости
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