Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2017)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,18% - до 2,0149 маната, курс рубля снизился на 0,36%, составив 0,0281 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0149 1 Российский рубль 0.0281 1 Австралийский доллар 1.3495 1 Аргентинское песо 0.0968 1 Белорусский рубль 0.8722 1 Бразильский реал 0.5462 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1285 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0772 100 Чилийских песо 0.2613 1 Китайский юань 0.2528 1 Датская крона 0.2709 1 Грузинский лари 0.7084 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2490 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2097 1 Швейцарский франк 1.7519 1 Израильский шекель 0.4754 1 Канадский доллар 1.3510 1 Кувейтский динар 5.6383 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3969 1 Мексиканское песо 0.0954 1 Молдавский лей 0.0950 1 Египетский фунт 0.0953 1 Норвежская крона 0.2152 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.4732 1 Сингапурский доллар 1.2503 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4025 1 Турецкая лира 0.4811 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4865 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5368 1 Новозеландский доллар 1.2587 Золото (1 унция) 2159,3357 Серебро (1 унция) 28,1142 Платина (1 унция) 1598,7520 Палладий (1 унция) 1530,7200