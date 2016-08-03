Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2016)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5915 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,7845 маната. Курс рубля остался стабильным и составил 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5915
|1 Евро
|1.7845
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.2086
|1 Аргентинское песо
|0.1072
|1 Белорусский рубль
|0.8018
|1 Бразильский реал
|0.4883
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4333
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1134
|100 Вон Республики Корея
|0.1428
|1 Чешская крона
|0.0660
|100 Чилийских песо
|0.2427
|1 Китайский юань
|0.2401
|1 Датская крона
|0.2399
|1 Грузинский лари
|0.6772
|1 Гонконгский доллар
|0.2051
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1205
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1869
|1 Швейцарский франк
|1.6480
|1 Израильский шекель
|0.4174
|1 Канадский доллар
|1.2131
|1 Кувейтский динар
|5.2821
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1055
|1 Малазийский ринггит
|0.3916
|1 Мексиканское песо
|0.0839
|1 Молдавский лей
|0.0806
|1 Египетский фунт
|0.1792
|1 Норвежская крона
|0.1886
|100 Узбекских сум
|0.0536
|1 Польский злотый
|0.4124
|1 Сингапурский доллар
|1.1872
|1 Саудовский риал
|0.4243
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2269
|1 Турецкая лира
|0.5314
|1 Тайваньский доллар
|0.0502
|1 Таджикский сомони
|0.2022
|1 Новый туркменский манат
|0.4737
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5743
|1 Новозеландский доллар
|1.1455
|Золото (1 унция)
|2170,4081
|Серебро (1 унция)
|32,8486
|Платина (1 унция)
|1870,4081
|Палладий (1 унция)
|1145,8800
Namiq HüseynovАвтор новости
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