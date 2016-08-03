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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2016)

    1 доллар США - 1,5915 маната

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5915 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,7845 маната. Курс рубля остался стабильным и составил 0,0238 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5915
    1 Евро 1.7845
    1 Российский рубль 0.0238
    1 Австралийский доллар 1.2086
    1 Аргентинское песо 0.1072
    1 Белорусский рубль 0.8018
    1 Бразильский реал 0.4883
    1 Дирхам ОАЭ 0.4333
    1 Южноафриканский рэнд 0.1134
    100 Вон Республики Корея 0.1428
    1 Чешская крона 0.0660
    100 Чилийских песо 0.2427
    1 Китайский юань 0.2401
    1 Датская крона 0.2399
    1 Грузинский лари 0.6772
    1 Гонконгский доллар 0.2051
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.1205
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1869
    1 Швейцарский франк 1.6480
    1 Израильский шекель 0.4174
    1 Канадский доллар 1.2131
    1 Кувейтский динар 5.2821
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1055
    1 Малазийский ринггит 0.3916
    1 Мексиканское песо 0.0839
    1 Молдавский лей 0.0806
    1 Египетский фунт 0.1792
    1 Норвежская крона 0.1886
    100 Узбекских сум 0.0536
    1 Польский злотый 0.4124
    1 Сингапурский доллар 1.1872
    1 Саудовский риал 0.4243
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2269
    1 Турецкая лира 0.5314
    1 Тайваньский доллар 0.0502
    1 Таджикский сомони 0.2022
    1 Новый туркменский манат 0.4737
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5743
    1 Новозеландский доллар 1.1455
    Золото (1 унция) 2170,4081
    Серебро (1 унция) 32,8486
    Платина (1 унция) 1870,4081
    Палладий (1 унция) 1145,8800
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