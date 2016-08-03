Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2016)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5915 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,7845 маната. Курс рубля остался стабильным и составил 0,0238 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5915 1 Евро 1.7845 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.2086 1 Аргентинское песо 0.1072 1 Белорусский рубль 0.8018 1 Бразильский реал 0.4883 1 Дирхам ОАЭ 0.4333 1 Южноафриканский рэнд 0.1134 100 Вон Республики Корея 0.1428 1 Чешская крона 0.0660 100 Чилийских песо 0.2427 1 Китайский юань 0.2401 1 Датская крона 0.2399 1 Грузинский лари 0.6772 1 Гонконгский доллар 0.2051 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.1205 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1869 1 Швейцарский франк 1.6480 1 Израильский шекель 0.4174 1 Канадский доллар 1.2131 1 Кувейтский динар 5.2821 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1055 1 Малазийский ринггит 0.3916 1 Мексиканское песо 0.0839 1 Молдавский лей 0.0806 1 Египетский фунт 0.1792 1 Норвежская крона 0.1886 100 Узбекских сум 0.0536 1 Польский злотый 0.4124 1 Сингапурский доллар 1.1872 1 Саудовский риал 0.4243 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2269 1 Турецкая лира 0.5314 1 Тайваньский доллар 0.0502 1 Таджикский сомони 0.2022 1 Новый туркменский манат 0.4737 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5743 1 Новозеландский доллар 1.1455 Золото (1 унция) 2170,4081 Серебро (1 унция) 32,8486 Платина (1 унция) 1870,4081 Палладий (1 унция) 1145,8800