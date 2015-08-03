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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2015)

    1 Доллар США = 1.0493 манатов

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару снизился на 0,02% - 1,0495 до 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,31% - с 1,1488 до 1,1524 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 3,4% - с 0,0176 до 0,0170 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1524
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.7663
    1 Аргентинское песо 0.1140
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3066
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0827
    100 Вон Республики Корея 0.0902
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1555
    1 Китайский юань 0.169
    1 Датская крона 0.1544
    1 Грузинский лари 0.4598
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6398
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1217
    1 Швейцарский франк 1.0869
    1 Израильский шекель 0.278
    1 Канадский доллар 0.8
    1 Кувейтский динар 3.4635
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2733
    1 Мексиканское песо 0.0651
    1 Молдавский лей 0.0562
    1 Египетский фунт 0.134
    1 Норвежская крона 0.1282
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.278
    1 Сингапурский доллар 0.7645
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4635
    1 Турецкая лира 0.3785
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3
    1 Украинская гривна 0.0494
    100 Японских йен 0.8462
    1 Новозеландский доллар 0.691
    Золото (1 унция) 1152,5511
    Серебро (1 унция) 15,4457
    Платина (1 унция) 1027,2647
    Палладий (1 унция) 640,073
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