​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2015)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару снизился на 0,02% - 1,0495 до 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,31% - с 1,1488 до 1,1524 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 3,4% - с 0,0176 до 0,0170 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1524
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.7663
|1 Аргентинское песо
|0.1140
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3066
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0827
|100 Вон Республики Корея
|0.0902
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1555
|1 Китайский юань
|0.169
|1 Датская крона
|0.1544
|1 Грузинский лари
|0.4598
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6398
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1217
|1 Швейцарский франк
|1.0869
|1 Израильский шекель
|0.278
|1 Канадский доллар
|0.8
|1 Кувейтский динар
|3.4635
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2733
|1 Мексиканское песо
|0.0651
|1 Молдавский лей
|0.0562
|1 Египетский фунт
|0.134
|1 Норвежская крона
|0.1282
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.278
|1 Сингапурский доллар
|0.7645
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4635
|1 Турецкая лира
|0.3785
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3
|1 Украинская гривна
|0.0494
|100 Японских йен
|0.8462
|1 Новозеландский доллар
|0.691
|Золото (1 унция)
|1152,5511
|Серебро (1 унция)
|15,4457
|Платина (1 унция)
|1027,2647
|Палладий (1 унция)
|640,073
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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