​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2015)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару снизился на 0,02% - 1,0495 до 1,0493 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,31% - с 1,1488 до 1,1524 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 3,4% - с 0,0176 до 0,0170 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0493 1 Евро 1.1524 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.7663 1 Аргентинское песо 0.1140 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3066 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0827 100 Вон Республики Корея 0.0902 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1555 1 Китайский юань 0.169 1 Датская крона 0.1544 1 Грузинский лари 0.4598 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6398 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1217 1 Швейцарский франк 1.0869 1 Израильский шекель 0.278 1 Канадский доллар 0.8 1 Кувейтский динар 3.4635 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2733 1 Мексиканское песо 0.0651 1 Молдавский лей 0.0562 1 Египетский фунт 0.134 1 Норвежская крона 0.1282 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.278 1 Сингапурский доллар 0.7645 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4635 1 Турецкая лира 0.3785 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3 1 Украинская гривна 0.0494 100 Японских йен 0.8462 1 Новозеландский доллар 0.691 Золото (1 унция) 1152,5511 Серебро (1 унция) 15,4457 Платина (1 унция) 1027,2647 Палладий (1 унция) 640,073