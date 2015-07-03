Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2015)

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1635
|1 Российский рубль
|0.0189
|1 Австралийский доллар
|0.7955
|1 Аргентинское песо
|0.1152
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3384
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0854
|100 Вон Республики Корея
|0.0936
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1652
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1560
|1 Грузинский лари
|0.4649
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6375
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1242
|1 Швейцарский франк
|1.1119
|1 Израильский шекель
|0.2775
|1 Канадский доллар
|0.8352
|1 Кувейтский динар
|3.4671
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2772
|1 Мексиканское песо
|0.0669
|1 Молдавский лей
|0.0554
|1 Египетский фунт
|0.1357
|1 Норвежская крона
|0.1318
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2776
|1 Сингапурский доллар
|0.7770
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4676
|1 Турецкая лира
|0.3901
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.8524
|1 Новозеландский доллар
|0.7043
|Золото (1 унция)
|1222,1142
|Серебро (1 унция)
|16,3823
|Платина (1 унция)
|1135,8504
|Палладий (1 унция)
|735,2088
Economic DepartmentАвтор новости
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