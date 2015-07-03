Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2015)

3 июля, 2015 09:51

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0488 1 Евро 1.1635 1 Российский рубль 0.0189 1 Австралийский доллар 0.7955 1 Аргентинское песо 0.1152 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3384 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0854 100 Вон Республики Корея 0.0936 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1652 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1560 1 Грузинский лари 0.4649 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6375 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1242 1 Швейцарский франк 1.1119 1 Израильский шекель 0.2775 1 Канадский доллар 0.8352 1 Кувейтский динар 3.4671 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2772 1 Мексиканское песо 0.0669 1 Молдавский лей 0.0554 1 Египетский фунт 0.1357 1 Норвежская крона 0.1318 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2776 1 Сингапурский доллар 0.7770 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4676 1 Турецкая лира 0.3901 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8524 1 Новозеландский доллар 0.7043 Золото (1 унция) 1222,1142 Серебро (1 унция) 16,3823 Платина (1 унция) 1135,8504 Палладий (1 унция) 735,2088