 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2015)

    1 доллар - 1,0488 манат

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1635
    1 Российский рубль 0.0189
    1 Австралийский доллар 0.7955
    1 Аргентинское песо 0.1152
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3384
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0854
    100 Вон Республики Корея 0.0936
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1652
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1560
    1 Грузинский лари 0.4649
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6375
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1242
    1 Швейцарский франк 1.1119
    1 Израильский шекель 0.2775
    1 Канадский доллар 0.8352
    1 Кувейтский динар 3.4671
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2772
    1 Мексиканское песо 0.0669
    1 Молдавский лей 0.0554
    1 Египетский фунт 0.1357
    1 Норвежская крона 0.1318
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2776
    1 Сингапурский доллар 0.7770
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4676
    1 Турецкая лира 0.3901
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8524
    1 Новозеландский доллар 0.7043
    Золото (1 унция) 1222,1142
    Серебро (1 унция) 16,3823
    Платина (1 унция) 1135,8504
    Палладий (1 унция) 735,2088
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi