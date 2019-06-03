​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 1,9001 маната, курс рубля понизился на 1,15%- до 0,0259 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9001 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.1812 1 Аргентинское песо 0.0380 1 Белорусский рубль 0.8097 1 Бразильский реал 0.4333 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1168 100 Вон Республики Корея 0.1438 1 Чешская крона 0.0735 100 Чилийских песо 0.2394 1 Китайский юань 0.2463 1 Датская крона 0.2544 1 Грузинский лари 0.6115 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1491 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1793 1 Швейцарский франк 1.7037 1 Израильский шекель 0.4690 1 Канадский доллар 1.2593 1 Кувейтский динар 5.5854 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4067 1 Мексиканское песо 0.0866 1 Молдавский лей 0.0932 1 Египетский фунт 0.1013 1 Норвежская крона 0.1944 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4437 1 Сингапурский доллар 1.2399 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3420 1 Турецкая лира 0.2903 1 Тайваньский доллар 0.0541 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5728 1 Новозеландский доллар 1.1132 Золото (1 унция) 2231.3775 Серебро (1 унция) 24.8961 Платина (1 унция) 1362.6350 Палладий (1 унция) 2287.5285