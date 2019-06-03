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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 1,9001 маната, курс рубля понизился на 1,15%- до 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9001
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1812
1 Аргентинское песо 0.0380
1 Белорусский рубль 0.8097
1 Бразильский реал 0.4333
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1168
100 Вон Республики Корея 0.1438
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2394
1 Китайский юань 0.2463
1 Датская крона 0.2544
1 Грузинский лари 0.6115
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1491
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1793
1 Швейцарский франк 1.7037
1 Израильский шекель 0.4690
1 Канадский доллар 1.2593
1 Кувейтский динар 5.5854
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4067
1 Мексиканское песо 0.0866
1 Молдавский лей 0.0932
1 Египетский фунт 0.1013
1 Норвежская крона 0.1944
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4437
1 Сингапурский доллар 1.2399
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3420
1 Турецкая лира 0.2903
1 Тайваньский доллар 0.0541
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5728
1 Новозеландский доллар 1.1132
Золото (1 унция) 2231.3775
Серебро (1 унция) 24.8961
Платина (1 унция) 1362.6350
Палладий (1 унция) 2287.5285
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