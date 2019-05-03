​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8986 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8986 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1894 1 Аргентинское песо 0.0380 1 Белорусский рубль 0.8055 1 Бразильский реал 0.4287 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1169 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0739 100 Чилийских песо 0.2494 1 Китайский юань 0.2524 1 Датская крона 0.2543 1 Грузинский лари 0.6285 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.2157 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1774 1 Швейцарский франк 1.6667 1 Израильский шекель 0.4721 1 Канадский доллар 1.2620 1 Кувейтский динар 5.5902 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4104 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0991 1 Норвежская крона 0.1939 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4429 1 Сингапурский доллар 1.2472 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556 1 Турецкая лира 0.2848 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5248 1 Новозеландский доллар 1.1258 Золото (1 унция) 2162.1960 Серебро (1 унция) 24.8664 Платина (1 унция) 1446.0625 Палладий (1 унция) 2303.9505