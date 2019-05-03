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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8986 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8986
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1894
1 Аргентинское песо 0.0380
1 Белорусский рубль 0.8055
1 Бразильский реал 0.4287
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1169
100 Вон Республики Корея 0.1453
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2494
1 Китайский юань 0.2524
1 Датская крона 0.2543
1 Грузинский лари 0.6285
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2157
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1774
1 Швейцарский франк 1.6667
1 Израильский шекель 0.4721
1 Канадский доллар 1.2620
1 Кувейтский динар 5.5902
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4104
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0991
1 Норвежская крона 0.1939
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4429
1 Сингапурский доллар 1.2472
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556
1 Турецкая лира 0.2848
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0639
100 Японских йен 1.5248
1 Новозеландский доллар 1.1258
Золото (1 унция) 2162.1960
Серебро (1 унция) 24.8664
Платина (1 унция) 1446.0625
Палладий (1 унция) 2303.9505
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