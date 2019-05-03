​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,35% - до 1,8986 маната, курс рубля – на 1,14% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8986
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1894
|1 Аргентинское песо
|0.0380
|1 Белорусский рубль
|0.8055
|1 Бразильский реал
|0.4287
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1169
|100 Вон Республики Корея
|0.1453
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2494
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2543
|1 Грузинский лари
|0.6285
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2157
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1774
|1 Швейцарский франк
|1.6667
|1 Израильский шекель
|0.4721
|1 Канадский доллар
|1.2620
|1 Кувейтский динар
|5.5902
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4104
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0991
|1 Норвежская крона
|0.1939
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4429
|1 Сингапурский доллар
|1.2472
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3556
|1 Турецкая лира
|0.2848
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5248
|1 Новозеландский доллар
|1.1258
|Золото (1 унция)
|2162.1960
|Серебро (1 унция)
|24.8664
|Платина (1 унция)
|1446.0625
|Палладий (1 унция)
|2303.9505
Tural İbadlıАвтор новости