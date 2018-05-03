Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2018)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13%, до 2,0378 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0267 маната.