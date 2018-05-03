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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2018)

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13%, до 2,0378 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0267 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0378
    1 Российский рубль 0.0267
    1 Австралийский доллар 1.2788
    1 Аргентинское песо 0.0802
    1 Белорусский рубль 0.8416
    1 Бразильский реал 0.4786
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1343
    100 Вон Республики Корея 0.1581
    1 Чешская крона 0.0796
    100 Чилийских песо 0.2746
    1 Китайский юань 0.2671
    1 Датская крона 0.2735
    1 Грузинский лари 0.6925
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0255
    1 Английский фунт стерлингов 2.3116
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1912
    1 Швейцарский франк 1.7049
    1 Израильский шекель 0.4693
    1 Канадский доллар 1.3232
    1 Кувейтский динар 5.6416
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4316
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.1024
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2098
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4768
    1 Сингапурский доллар 1.2752
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4350
    1 Турецкая лира 0.4082
    1 Тайваньский доллар 0.0572
    1 Таджикский сомони 0.1908
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5502
    1 Новозеландский доллар 1.1927
    Золото (1 унция) 2226.0310
    Серебро (1 унция) 27.9140
    Платина (1 унция) 1526,3365
    Палладий (1 унция) 1648,2095
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