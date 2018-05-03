Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2018)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,13%, до 2,0378 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0378
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.2788
|1 Аргентинское песо
|0.0802
|1 Белорусский рубль
|0.8416
|1 Бразильский реал
|0.4786
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1343
|100 Вон Республики Корея
|0.1581
|1 Чешская крона
|0.0796
|100 Чилийских песо
|0.2746
|1 Китайский юань
|0.2671
|1 Датская крона
|0.2735
|1 Грузинский лари
|0.6925
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0255
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3116
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1912
|1 Швейцарский франк
|1.7049
|1 Израильский шекель
|0.4693
|1 Канадский доллар
|1.3232
|1 Кувейтский динар
|5.6416
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4316
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.1024
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2098
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4768
|1 Сингапурский доллар
|1.2752
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4350
|1 Турецкая лира
|0.4082
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1908
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5502
|1 Новозеландский доллар
|1.1927
|Золото (1 унция)
|2226.0310
|Серебро (1 унция)
|27.9140
|Платина (1 унция)
|1526,3365
|Палладий (1 унция)
|1648,2095
Tural İbadlıАвтор новости
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