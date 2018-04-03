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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2018)

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, до 2,0926 маната, курс рубля – на 0,34%, до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0926
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3072
    1 Аргентинское песо 0.0844
    1 Белорусский рубль 0.8716
    1 Бразильский реал 0.5131
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1438
    100 Вон Республики Корея 0.1606
    1 Чешская крона 0.0826
    100 Чилийских песо 0.2808
    1 Китайский юань 0.2704
    1 Датская крона 0.2809
    1 Грузинский лари 0.7091
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3904
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2027
    1 Швейцарский франк 1.7798
    1 Израильский шекель 0.4826
    1 Канадский доллар 1.3192
    1 Кувейтский динар 5.6721
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4396
    1 Мексиканское песо 0.0933
    1 Молдавский лей 0.1035
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2157
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4974
    1 Сингапурский доллар 1.2975
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4725
    1 Турецкая лира 0.4272
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.6048
    1 Новозеландский доллар 1.2283
    Золото (1 унция) 2275,4160
    Серебро (1 унция) 28.1628
    Платина (1 унция) 1588,1825
    Палладий (1 унция) 1584,7060
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