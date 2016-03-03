​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2016)

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,5843 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7204 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 0,0217 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5843 1 Евро 1.7204 1 Российский рубль 0.0217 1 Австралийский доллар 1.1576 1 Аргентинское песо 0.1012 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.4070 1 Дирхам ОАЭ 0.4313 1 Южноафриканский рэнд 0.1020 100 Вон Республики Корея 0.1301 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2314 1 Китайский юань 0.2421 1 Датская крона 0.2307 1 Грузинский лари 0.6414 1 Гонконгский доллар 0.2038 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2305 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1840 1 Швейцарский франк 1.5880 1 Израильский шекель 0.4078 1 Канадский доллар 1.1807 1 Кувейтский динар 5.2678 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1050 1 Малазийский ринггит 0.3831 1 Мексиканское песо 0.0888 1 Молдавский лей 0.0799 1 Египетский фунт 0.2023 1 Норвежская крона 0.1828 100 Узбекских сум 0.0557 1 Польский злотый 0.3985 1 Сингапурский доллар 1.1371 1 Саудовский риал 0.4225 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1868 1 Турецкая лира 0.5413 1 Тайваньский доллар 0.0480 1 Таджикский сомони 0.2013 1 Новый туркменский манат 0.4666 1 Украинская гривна 0.0596 100 Японских йен 1.3887 1 Новозеландский доллар 1.0580 Золото (1 унция) 1963,2646 Серебро (1 унция) 23,6552 Платина (1 унция) 1474,9833 Палладий (1 унция) 819,0831