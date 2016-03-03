​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2016)

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,5843 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7204 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 0,0217 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5843
|1 Евро
|1.7204
|1 Российский рубль
|0.0217
|1 Австралийский доллар
|1.1576
|1 Аргентинское песо
|0.1012
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.4070
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4313
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1020
|100 Вон Республики Корея
|0.1301
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2314
|1 Китайский юань
|0.2421
|1 Датская крона
|0.2307
|1 Грузинский лари
|0.6414
|1 Гонконгский доллар
|0.2038
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2305
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1840
|1 Швейцарский франк
|1.5880
|1 Израильский шекель
|0.4078
|1 Канадский доллар
|1.1807
|1 Кувейтский динар
|5.2678
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1050
|1 Малазийский ринггит
|0.3831
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0799
|1 Египетский фунт
|0.2023
|1 Норвежская крона
|0.1828
|100 Узбекских сум
|0.0557
|1 Польский злотый
|0.3985
|1 Сингапурский доллар
|1.1371
|1 Саудовский риал
|0.4225
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1868
|1 Турецкая лира
|0.5413
|1 Тайваньский доллар
|0.0480
|1 Таджикский сомони
|0.2013
|1 Новый туркменский манат
|0.4666
|1 Украинская гривна
|0.0596
|100 Японских йен
|1.3887
|1 Новозеландский доллар
|1.0580
|Золото (1 унция)
|1963,2646
|Серебро (1 унция)
|23,6552
|Платина (1 унция)
|1474,9833
|Палладий (1 унция)
|819,0831
Tural İbadlıАвтор новости