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​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2016)

1 доллар США - 1.5843 маната

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,5843 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,51% и составил 1,7204 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,93% и составил 0,0217 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.5843
1 Евро 1.7204
1 Российский рубль 0.0217
1 Австралийский доллар 1.1576
1 Аргентинское песо 0.1012
100 Белорусских рублей 0.0074
1 Бразильский реал 0.4070
1 Дирхам ОАЭ 0.4313
1 Южноафриканский рэнд 0.1020
100 Вон Республики Корея 0.1301
1 Чешская крона 0.0636
100 Чилийских песо 0.2314
1 Китайский юань 0.2421
1 Датская крона 0.2307
1 Грузинский лари 0.6414
1 Гонконгский доллар 0.2038
1 Индийская рупия 0.0235
1 Английский фунт стерлингов 2.2305
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0052
1 Шведская крона 0.1840
1 Швейцарский франк 1.5880
1 Израильский шекель 0.4078
1 Канадский доллар 1.1807
1 Кувейтский динар 5.2678
1 Казахстанский тенге 0.0046
1 Киргизский сом 0.0211
100 Ливанских фунтов 0.1050
1 Малазийский ринггит 0.3831
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0799
1 Египетский фунт 0.2023
1 Норвежская крона 0.1828
100 Узбекских сум 0.0557
1 Польский злотый 0.3985
1 Сингапурский доллар 1.1371
1 Саудовский риал 0.4225
1 СДР (спец. права заимствования) 2.1868
1 Турецкая лира 0.5413
1 Тайваньский доллар 0.0480
1 Таджикский сомони 0.2013
1 Новый туркменский манат 0.4666
1 Украинская гривна 0.0596
100 Японских йен 1.3887
1 Новозеландский доллар 1.0580
Золото (1 унция) 1963,2646
Серебро (1 унция) 23,6552
Платина (1 унция) 1474,9833
Палладий (1 унция) 819,0831

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