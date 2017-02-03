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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2017)

    1 доллар США - 1,9111 маната

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 2,0561 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,94% и составил 0,0322 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.9111
    1 Евро 2.0561
    1 Российский рубль 0.0322
    1 Австралийский доллар 1.4626
    1 Аргентинское песо 0.1219
    1 Белорусский рубль 0.9905
    1 Бразильский реал 0.6117
    1 Дирхам ОАЭ 0.5203
    1 Южноафриканский рэнд 0.1427
    100 Вон Республики Корея 0.1666
    1 Чешская крона 0.0761
    100 Чилийских песо 0.2975
    1 Китайский юань 0.2782
    1 Датская крона 0.2764
    1 Грузинский лари 0.7085
    1 Гонконгский доллар 0.2463
    1 Индийская рупия 0.0284
    1 Английский фунт стерлингов 2.3929
    100 Индонезийских рупий 0.0143
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.2183
    1 Швейцарский франк 1.9244
    1 Израильский шекель 0.5081
    1 Канадский доллар 1.4669
    1 Кувейтский динар 6.2721
    1 Казахстанский тенге 0.0059
    1 Киргизский сом 0.0276
    100 Ливанских фунтов 0.1267
    1 Малазийский ринггит 0.4318
    1 Мексиканское песо 0.0931
    1 Молдавский лей 0.0960
    1 Египетский фунт 0.1040
    1 Норвежская крона 0.2316
    100 Узбекских сум 0.0589
    1 Польский злотый 0.4759
    1 Сингапурский доллар 1.3529
    1 Саудовский риал 0.5095
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.6083
    1 Турецкая лира 0.5110
    1 Тайваньский доллар 0.0616
    1 Таджикский сомони 0.2418
    1 Новый туркменский манат 0.5468
    1 Украинская гривна 0.0709
    100 Японских йен 1.6912
    1 Новозеландский доллар 1.3905
    Золото (1 унция) 2335,2686
    Серебро (1 унция) 33,0716
    Платина (1 унция) 1918,7444
    Палладий (1 унция) 1465,8137
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