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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2015)

    1 доллар - 1,0511 манат

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0511 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% и составил 1,1156 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0158 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0511
    1 Евро 1.1156
    1 Российский рубль 0.0158
    1 Австралийский доллар 0.7682
    1 Аргентинское песо 0.1086
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2730
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0728
    100 Вон Республики Корея 0.0904
    1 Чешская крона 0.0413
    100 Чилийских песо 0.1494
    1 Китайский юань 0.1643
    1 Датская крона 0.1496
    1 Грузинский лари 0.4389
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5834
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1208
    1 Швейцарский франк 1.0233
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.7860
    1 Кувейтский динар 3.4519
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2485
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0533
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1217
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2606
    1 Сингапурский доллар 0.7464
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4441
    1 Турецкая лира 0.3636
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1631
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0441
    100 Японских йен 0.8542
    1 Новозеландский доллар 0.7003
    Золото (1 унция) 1119,8419
    Серебро (1 унция) 14,8941
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