Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2015)

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0511 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% и составил 1,1156 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0158 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0511
|1 Евро
|1.1156
|1 Российский рубль
|0.0158
|1 Австралийский доллар
|0.7682
|1 Аргентинское песо
|0.1086
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2730
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0728
|100 Вон Республики Корея
|0.0904
|1 Чешская крона
|0.0413
|100 Чилийских песо
|0.1494
|1 Китайский юань
|0.1643
|1 Датская крона
|0.1496
|1 Грузинский лари
|0.4389
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5834
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1208
|1 Швейцарский франк
|1.0233
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.7860
|1 Кувейтский динар
|3.4519
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2485
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0533
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1217
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2606
|1 Сингапурский доллар
|0.7464
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4441
|1 Турецкая лира
|0.3636
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1631
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0441
|100 Японских йен
|0.8542
|1 Новозеландский доллар
|0.7003
|Золото (1 унция)
|1119,8419
|Серебро (1 унция)
|14,8941
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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