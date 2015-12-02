Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2015)

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0511 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% и составил 1,1156 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,63% и составил 0,0158 маната.