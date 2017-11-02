Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2017)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,23% - до 1,9821 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7003
|1 Евро
|1.9821
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3120
|1 Аргентинское песо
|0.0966
|1 Белорусский рубль
|0.8607
|1 Бразильский реал
|0.5204
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1219
|100 Вон Республики Корея
|0.1528
|1 Чешская крона
|0.0776
|100 Чилийских песо
|0.2677
|1 Китайский юань
|0.2576
|1 Датская крона
|0.2664
|1 Грузинский лари
|0.6510
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2583
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2029
|1 Швейцарский франк
|1.7017
|1 Израильский шекель
|0.4848
|1 Канадский доллар
|1.3249
|1 Кувейтский динар
|5.6199
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4023
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0978
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2093
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4680
|1 Сингапурский доллар
|1.2517
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3891
|1 Турецкая лира
|0.4472
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4859
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.4929
|1 Новозеландский доллар
|1.1786
|Золото (1 унция)
|2171,3681
|Серебро (1 унция)
|29,1261
|Платина (1 унция)
|1582,9793
|Палладий (1 унция)
|1703,7006
Tural İbadlıАвтор новости