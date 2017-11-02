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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2017)

    1 Доллар США - 1,7003 маната

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,23% - до 1,9821 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 1.9821
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3120
    1 Аргентинское песо 0.0966
    1 Белорусский рубль 0.8607
    1 Бразильский реал 0.5204
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1219
    100 Вон Республики Корея 0.1528
    1 Чешская крона 0.0776
    100 Чилийских песо 0.2677
    1 Китайский юань 0.2576
    1 Датская крона 0.2664
    1 Грузинский лари 0.6510
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2583
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2029
    1 Швейцарский франк 1.7017
    1 Израильский шекель 0.4848
    1 Канадский доллар 1.3249
    1 Кувейтский динар 5.6199
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4023
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0978
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2093
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4680
    1 Сингапурский доллар 1.2517
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3891
    1 Турецкая лира 0.4472
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0633
    100 Японских йен 1.4929
    1 Новозеландский доллар 1.1786
    Золото (1 унция) 2171,3681
    Серебро (1 унция) 29,1261
    Платина (1 унция) 1582,9793
    Палладий (1 унция) 1703,7006
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