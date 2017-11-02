Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2017)

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,23% - до 1,9821 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 1.9821 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3120 1 Аргентинское песо 0.0966 1 Белорусский рубль 0.8607 1 Бразильский реал 0.5204 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1219 100 Вон Республики Корея 0.1528 1 Чешская крона 0.0776 100 Чилийских песо 0.2677 1 Китайский юань 0.2576 1 Датская крона 0.2664 1 Грузинский лари 0.6510 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2583 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2029 1 Швейцарский франк 1.7017 1 Израильский шекель 0.4848 1 Канадский доллар 1.3249 1 Кувейтский динар 5.6199 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4023 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0978 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2093 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4680 1 Сингапурский доллар 1.2517 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3891 1 Турецкая лира 0.4472 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.4929 1 Новозеландский доллар 1.1786 Золото (1 унция) 2171,3681 Серебро (1 унция) 29,1261 Платина (1 унция) 1582,9793 Палладий (1 унция) 1703,7006