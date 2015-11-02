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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2015)

    1 доллар - 1,0491 манат

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% и составил 1,0491 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% и составил 1,1571 маната.

    Курс рубля по отношению к манату остался стабильным и составил 0,0163 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0491
    1 Евро 1.1571
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7491
    1 Аргентинское песо 0.1104
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2720
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0760
    100 Вон Республики Корея 0.0921
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1518
    1 Китайский юань 0.1656
    1 Датская крона 0.1551
    1 Грузинский лари 0.4395
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.6186
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1231
    1 Швейцарский франк 1.0629
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.8025
    1 Кувейтский динар 3.4649
    1 Казахстанский тенге 0.0037
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2443
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1306
    1 Норвежская крона 0.1237
    100 Узбекских сум 0.0392
    1 Польский злотый 0.2722
    1 Сингапурский доллар 0.7490
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4655
    1 Турецкая лира 0.3689
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1612
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0449
    100 Японских йен 0.8717
    1 Новозеландский доллар 0.7107
    Золото (1 унция) 1198,4394
    Серебро (1 унция) 16,2191
    Платина (1 унция) 1036,5108
    Палладий (1 унция) 710,2407
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