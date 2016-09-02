Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2016)

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,68% - до 1,8227 маната. Курс рубля снизился на 0,80%, составив 0,0248 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6362 1 Евро 1.8327 1 Российский рубль 0.0248 1 Австралийский доллар 1.2364 1 Аргентинское песо 0.1097 1 Белорусский рубль 0.8344 1 Бразильский реал 0.5031 1 Дирхам ОАЭ 0.4455 1 Южноафриканский рэнд 0.1121 100 Вон Республики Корея 0.1466 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2404 1 Китайский юань 0.2450 1 Датская крона 0.2463 1 Грузинский лари 0.7145 1 Гонконгский доллар 0.2109 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 2.1730 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1913 1 Швейцарский франк 1.6702 1 Израильский шекель 0.4340 1 Канадский доллар 1.2499 1 Кувейтский динар 5.4194 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1086 1 Малазийский ринггит 0.4005 1 Мексиканское песо 0.0873 1 Молдавский лей 0.0828 1 Египетский фунт 0.1843 1 Норвежская крона 0.1963 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4201 1 Сингапурский доллар 1.2050 1 Саудовский риал 0.4363 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2832 1 Турецкая лира 0.5518 1 Тайваньский доллар 0.0517 1 Таджикский сомони 0.2086 1 Новый туркменский манат 0.4680 1 Украинская гривна 0.0614 100 Японских йен 1.5834 1 Новозеландский доллар 1.1920 Золото (1 унция) 2142,6036 Серебро (1 унция) 30,9569 Платина (1 унция) 1706,5566 Палладий (1 унция) 1089,7092