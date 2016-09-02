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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2016)

    1 доллар США - 1,6362 маната

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,68% - до 1,8227 маната. Курс рубля снизился на 0,80%, составив 0,0248 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6362
    1 Евро 1.8327
    1 Российский рубль 0.0248
    1 Австралийский доллар 1.2364
    1 Аргентинское песо 0.1097
    1 Белорусский рубль 0.8344
    1 Бразильский реал 0.5031
    1 Дирхам ОАЭ 0.4455
    1 Южноафриканский рэнд 0.1121
    100 Вон Республики Корея 0.1466
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2404
    1 Китайский юань 0.2450
    1 Датская крона 0.2463
    1 Грузинский лари 0.7145
    1 Гонконгский доллар 0.2109
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1730
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1913
    1 Швейцарский франк 1.6702
    1 Израильский шекель 0.4340
    1 Канадский доллар 1.2499
    1 Кувейтский динар 5.4194
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.4005
    1 Мексиканское песо 0.0873
    1 Молдавский лей 0.0828
    1 Египетский фунт 0.1843
    1 Норвежская крона 0.1963
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4201
    1 Сингапурский доллар 1.2050
    1 Саудовский риал 0.4363
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2832
    1 Турецкая лира 0.5518
    1 Тайваньский доллар 0.0517
    1 Таджикский сомони 0.2086
    1 Новый туркменский манат 0.4680
    1 Украинская гривна 0.0614
    100 Японских йен 1.5834
    1 Новозеландский доллар 1.1920
    Золото (1 унция) 2142,6036
    Серебро (1 унция) 30,9569
    Платина (1 унция) 1706,5566
    Палладий (1 унция) 1089,7092

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