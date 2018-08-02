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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2018)

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,26%, до 1,9802 маната, а курс рубля - на 0,74%, до 0,0270 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9802
    1 Российский рубль 0.0270
    1 Австралийский доллар 1.2549
    1 Аргентинское песо 0.0618
    1 Белорусский рубль 0.8531
    1 Бразильский реал 0.4533
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1281
    100 Вон Республики Корея 0.1511
    1 Чешская крона 0.0774
    100 Чилийских песо 0.2650
    1 Китайский юань 0.2493
    1 Датская крона 0.2657
    1 Грузинский лари 0.6942
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.2273
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1928
    1 Швейцарский франк 1.7120
    1 Израильский шекель 0.4623
    1 Канадский доллар 1.3061
    1 Кувейтский динар 5.6140
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4174
    1 Мексиканское песо 0.0913
    1 Молдавский лей 0.1031
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2076
    100 Узбекских сум 0.0217
    1 Польский злотый 0.4645
    1 Сингапурский доллар 1.2452
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3853
    1 Турецкая лира 0.3411
    1 Тайваньский доллар 0.0554
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5232
    1 Новозеландский доллар 1.1525
    Золото (1 унция) 2071.8750
    Серебро (1 унция) 26.1991
    Платина (1 унция) 1393.2095
    Палладий (1 унция) 1560.4300
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