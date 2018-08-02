Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2018)

https://report.az/storage/news/90ff19d481a1e84a1633d62a362c2b0d/65dbb381-79ad-431f-a596-299b79331e85_292.jpg
Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,26%, до 1,9802 маната, а курс рубля - на 0,74%, до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9802
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2549
|1 Аргентинское песо
|0.0618
|1 Белорусский рубль
|0.8531
|1 Бразильский реал
|0.4533
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1281
|100 Вон Республики Корея
|0.1511
|1 Чешская крона
|0.0774
|100 Чилийских песо
|0.2650
|1 Китайский юань
|0.2493
|1 Датская крона
|0.2657
|1 Грузинский лари
|0.6942
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2273
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1928
|1 Швейцарский франк
|1.7120
|1 Израильский шекель
|0.4623
|1 Канадский доллар
|1.3061
|1 Кувейтский динар
|5.6140
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4174
|1 Мексиканское песо
|0.0913
|1 Молдавский лей
|0.1031
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2076
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4645
|1 Сингапурский доллар
|1.2452
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3853
|1 Турецкая лира
|0.3411
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5232
|1 Новозеландский доллар
|1.1525
|Золото (1 унция)
|2071.8750
|Серебро (1 унция)
|26.1991
|Платина (1 унция)
|1393.2095
|Палладий (1 унция)
|1560.4300
Tural İbadlıАвтор новости