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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2016)

    1 доллар США - 1,5883 маната

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5883 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7749 маната. Курс рубля cнизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5883
    1 Евро 1.7749
    1 Российский рубль 0.0238
    1 Австралийский доллар 1.1946
    1 Аргентинское песо 0.1065
    1 Белорусский рубль 0.8014
    1 Бразильский реал 0.4867
    1 Дирхам ОАЭ 0.4324
    1 Южноафриканский рэнд 0.1141
    100 Вон Республики Корея 0.1433
    1 Чешская крона 0.0657
    100 Чилийских песо 0.2412
    1 Китайский юань 0.2389
    1 Датская крона 0.2386
    1 Грузинский лари 0.6767
    1 Гонконгский доллар 0.2047
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.0952
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1850
    1 Швейцарский франк 1.6419
    1 Израильский шекель 0.4165
    1 Канадский доллар 1.2099
    1 Кувейтский динар 5.2654
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1054
    1 Малазийский ринггит 0.3920
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0806
    1 Египетский фунт 0.1789
    1 Норвежская крона 0.1871
    100 Узбекских сум 0.0536
    1 Польский злотый 0.4071
    1 Сингапурский доллар 1.1827
    1 Саудовский риал 0.4235
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2187
    1 Турецкая лира 0.5309
    1 Тайваньский доллар 0.0502
    1 Таджикский сомони 0.2026
    1 Новый туркменский манат 0.4728
    1 Украинская гривна 0.0640
    100 Японских йен 1.5497
    1 Новозеландский доллар 1.1410
    Золото (1 унция) 2143,6491
    Серебро (1 унция) 32,3060
    Платина (1 унция) 1826,5450
    Палладий (1 унция) 1145,1653
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