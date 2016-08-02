Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2016)

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5883 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7749 маната. Курс рубля cнизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5883
|1 Евро
|1.7749
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.1946
|1 Аргентинское песо
|0.1065
|1 Белорусский рубль
|0.8014
|1 Бразильский реал
|0.4867
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4324
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1141
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0657
|100 Чилийских песо
|0.2412
|1 Китайский юань
|0.2389
|1 Датская крона
|0.2386
|1 Грузинский лари
|0.6767
|1 Гонконгский доллар
|0.2047
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0952
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1850
|1 Швейцарский франк
|1.6419
|1 Израильский шекель
|0.4165
|1 Канадский доллар
|1.2099
|1 Кувейтский динар
|5.2654
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1054
|1 Малазийский ринггит
|0.3920
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0806
|1 Египетский фунт
|0.1789
|1 Норвежская крона
|0.1871
|100 Узбекских сум
|0.0536
|1 Польский злотый
|0.4071
|1 Сингапурский доллар
|1.1827
|1 Саудовский риал
|0.4235
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2187
|1 Турецкая лира
|0.5309
|1 Тайваньский доллар
|0.0502
|1 Таджикский сомони
|0.2026
|1 Новый туркменский манат
|0.4728
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.5497
|1 Новозеландский доллар
|1.1410
|Золото (1 унция)
|2143,6491
|Серебро (1 унция)
|32,3060
|Платина (1 унция)
|1826,5450
|Палладий (1 унция)
|1145,1653
Namiq HüseynovАвтор новости
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