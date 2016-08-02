Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2016)

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5883 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,16% и составил 1,7749 маната. Курс рубля cнизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5883 1 Евро 1.7749 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.1946 1 Аргентинское песо 0.1065 1 Белорусский рубль 0.8014 1 Бразильский реал 0.4867 1 Дирхам ОАЭ 0.4324 1 Южноафриканский рэнд 0.1141 100 Вон Республики Корея 0.1433 1 Чешская крона 0.0657 100 Чилийских песо 0.2412 1 Китайский юань 0.2389 1 Датская крона 0.2386 1 Грузинский лари 0.6767 1 Гонконгский доллар 0.2047 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.0952 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.6419 1 Израильский шекель 0.4165 1 Канадский доллар 1.2099 1 Кувейтский динар 5.2654 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1054 1 Малазийский ринггит 0.3920 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0806 1 Египетский фунт 0.1789 1 Норвежская крона 0.1871 100 Узбекских сум 0.0536 1 Польский злотый 0.4071 1 Сингапурский доллар 1.1827 1 Саудовский риал 0.4235 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2187 1 Турецкая лира 0.5309 1 Тайваньский доллар 0.0502 1 Таджикский сомони 0.2026 1 Новый туркменский манат 0.4728 1 Украинская гривна 0.0640 100 Японских йен 1.5497 1 Новозеландский доллар 1.1410 Золото (1 унция) 2143,6491 Серебро (1 унция) 32,3060 Платина (1 унция) 1826,5450 Палладий (1 унция) 1145,1653