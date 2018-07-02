Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2018)

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08%, до 1,9798 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0270 маната.