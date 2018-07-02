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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2018)

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08%, до 1,9798 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0270 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9798
    1 Российский рубль 0.0270
    1 Австралийский доллар 1.2539
    1 Аргентинское песо 0.0588
    1 Белорусский рубль 0.8545
    1 Бразильский реал 0.4385
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1235
    100 Вон Республики Корея 0.1520
    1 Чешская крона 0.0762
    100 Чилийских песо 0.2600
    1 Китайский юань 0.2560
    1 Датская крона 0.2657
    1 Грузинский лари 0.6947
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2390
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1893
    1 Швейцарский франк 1.7128
    1 Израильский шекель 0.4646
    1 Канадский доллар 1.2903
    1 Кувейтский динар 5.6170
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4208
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.1012
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2078
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4527
    1 Сингапурский доллар 1.2448
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3912
    1 Турецкая лира 0.3670
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.1856
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5349
    1 Новозеландский доллар 1.1510
    Золото (1 унция) 2126.3855
    Серебро (1 унция) 27.2361
    Платина (1 унция) 1438.7950
    Палладий (1 унция) 1619.5645
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