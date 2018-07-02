Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2018)

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08%, до 1,9798 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9798
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2539
|1 Аргентинское песо
|0.0588
|1 Белорусский рубль
|0.8545
|1 Бразильский реал
|0.4385
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1235
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0762
|100 Чилийских песо
|0.2600
|1 Китайский юань
|0.2560
|1 Датская крона
|0.2657
|1 Грузинский лари
|0.6947
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2390
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1893
|1 Швейцарский франк
|1.7128
|1 Израильский шекель
|0.4646
|1 Канадский доллар
|1.2903
|1 Кувейтский динар
|5.6170
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4208
|1 Мексиканское песо
|0.0847
|1 Молдавский лей
|0.1012
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2078
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4527
|1 Сингапурский доллар
|1.2448
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3912
|1 Турецкая лира
|0.3670
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1856
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5349
|1 Новозеландский доллар
|1.1510
|Золото (1 унция)
|2126.3855
|Серебро (1 унция)
|27.2361
|Платина (1 унция)
|1438.7950
|Палладий (1 унция)
|1619.5645
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook