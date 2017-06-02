Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2017)

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,006% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,23% - до 1,9097 маната, курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9097
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.2581
|1 Аргентинское песо
|0.1060
|1 Белорусский рубль
|0.9141
|1 Бразильский реал
|0.5236
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1321
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2531
|1 Китайский юань
|0.2498
|1 Датская крона
|0.2567
|1 Грузинский лари
|0.6999
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1916
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1962
|1 Швейцарский франк
|1.7532
|1 Израильский шекель
|0.4788
|1 Канадский доллар
|1.2600
|1 Кувейтский динар
|5.6092
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3976
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.0935
|1 Египетский фунт
|0.0946
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0443
|1 Польский злотый
|0.4554
|1 Сингапурский доллар
|1.2281
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3570
|1 Турецкая лира
|0.4824
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5252
|1 Новозеландский доллар
|1.2046
|Золото (1 унция)
|2152,9012
|Серебро (1 унция)
|29,2642
|Платина (1 унция)
|1584,6551
|Палладий (1 унция)
|1400,8283
Tural İbadlıАвтор новости
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