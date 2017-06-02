Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2017)

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,006% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,23% - до 1,9097 маната, курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9097 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.2581 1 Аргентинское песо 0.1060 1 Белорусский рубль 0.9141 1 Бразильский реал 0.5236 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1321 100 Вон Республики Корея 0.1519 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2531 1 Китайский юань 0.2498 1 Датская крона 0.2567 1 Грузинский лари 0.6999 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1916 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1962 1 Швейцарский франк 1.7532 1 Израильский шекель 0.4788 1 Канадский доллар 1.2600 1 Кувейтский динар 5.6092 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3976 1 Мексиканское песо 0.0914 1 Молдавский лей 0.0935 1 Египетский фунт 0.0946 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0443 1 Польский злотый 0.4554 1 Сингапурский доллар 1.2281 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3570 1 Турецкая лира 0.4824 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5252 1 Новозеландский доллар 1.2046 Золото (1 унция) 2152,9012 Серебро (1 унция) 29,2642 Платина (1 унция) 1584,6551 Палладий (1 унция) 1400,8283