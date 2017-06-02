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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,006% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,23% - до 1,9097 маната, курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9097
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.2581
    1 Аргентинское песо 0.1060
    1 Белорусский рубль 0.9141
    1 Бразильский реал 0.5236
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1321
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0725
    100 Чилийских песо 0.2531
    1 Китайский юань 0.2498
    1 Датская крона 0.2567
    1 Грузинский лари 0.6999
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1916
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1962
    1 Швейцарский франк 1.7532
    1 Израильский шекель 0.4788
    1 Канадский доллар 1.2600
    1 Кувейтский динар 5.6092
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3976
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.0935
    1 Египетский фунт 0.0946
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0443
    1 Польский злотый 0.4554
    1 Сингапурский доллар 1.2281
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3570
    1 Турецкая лира 0.4824
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5252
    1 Новозеландский доллар 1.2046
    Золото (1 унция) 2152,9012
    Серебро (1 унция) 29,2642
    Платина (1 унция) 1584,6551
    Палладий (1 унция) 1400,8283
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