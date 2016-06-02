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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2016)

    1 доллар США - 1,4934 маната

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,4934 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,6734 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4934
    1 Евро 1.6734
    1 Российский рубль 0.0223
    1 Австралийский доллар 1.0814
    1 Аргентинское песо 0.1069
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4161
    1 Дирхам ОАЭ 0.4066
    1 Южноафриканский рэнд 0.0957
    100 Вон Республики Корея 0.1257
    1 Чешская крона 0.0619
    100 Чилийских песо 0.2163
    1 Китайский юань 0.2270
    1 Датская крона 0.2250
    1 Грузинский лари 0.6995
    1 Гонконгский доллар 0.1922
    1 Индийская рупия 0.0222
    1 Английский фунт стерлингов 2.1565
    100 Индонезийских рупий 0.0109
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1802
    1 Швейцарский франк 1.5126
    1 Израильский шекель 0.3878
    1 Канадский доллар 1.1429
    1 Кувейтский динар 4.9425
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0990
    1 Малазийский ринггит 0.3592
    1 Мексиканское песо 0.0807
    1 Молдавский лей 0.0752
    1 Египетский фунт 0.1682
    1 Норвежская крона 0.1800
    100 Узбекских сум 0.0506
    1 Польский злотый 0.3813
    1 Сингапурский доллар 1.0863
    1 Саудовский риал 0.3982
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0949
    1 Турецкая лира 0.5078
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1904
    1 Новый туркменский манат 0.4429
    1 Украинская гривна 0.0596
    100 Японских йен 1.3681
    1 Новозеландский доллар 1.0181
    Золото (1 унция) 1813,7343
    Серебро (1 унция) 23,8197
    Платина (1 унция) 1457,5584
    Палладий (1 унция) 815,3964

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