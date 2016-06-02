​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2016)

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,4934 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,6734 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4934 1 Евро 1.6734 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.0814 1 Аргентинское песо 0.1069 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4161 1 Дирхам ОАЭ 0.4066 1 Южноафриканский рэнд 0.0957 100 Вон Республики Корея 0.1257 1 Чешская крона 0.0619 100 Чилийских песо 0.2163 1 Китайский юань 0.2270 1 Датская крона 0.2250 1 Грузинский лари 0.6995 1 Гонконгский доллар 0.1922 1 Индийская рупия 0.0222 1 Английский фунт стерлингов 2.1565 100 Индонезийских рупий 0.0109 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1802 1 Швейцарский франк 1.5126 1 Израильский шекель 0.3878 1 Канадский доллар 1.1429 1 Кувейтский динар 4.9425 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0990 1 Малазийский ринггит 0.3592 1 Мексиканское песо 0.0807 1 Молдавский лей 0.0752 1 Египетский фунт 0.1682 1 Норвежская крона 0.1800 100 Узбекских сум 0.0506 1 Польский злотый 0.3813 1 Сингапурский доллар 1.0863 1 Саудовский риал 0.3982 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0949 1 Турецкая лира 0.5078 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1904 1 Новый туркменский манат 0.4429 1 Украинская гривна 0.0596 100 Японских йен 1.3681 1 Новозеландский доллар 1.0181 Золото (1 унция) 1813,7343 Серебро (1 унция) 23,8197 Платина (1 унция) 1457,5584 Палладий (1 унция) 815,3964