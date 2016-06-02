​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2016)

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,4934 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,84% и составил 1,6734 маната. Курс рубля снизился на 0,45% и составил 0,0223 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4934
|1 Евро
|1.6734
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.0814
|1 Аргентинское песо
|0.1069
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4161
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4066
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0957
|100 Вон Республики Корея
|0.1257
|1 Чешская крона
|0.0619
|100 Чилийских песо
|0.2163
|1 Китайский юань
|0.2270
|1 Датская крона
|0.2250
|1 Грузинский лари
|0.6995
|1 Гонконгский доллар
|0.1922
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1565
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1802
|1 Швейцарский франк
|1.5126
|1 Израильский шекель
|0.3878
|1 Канадский доллар
|1.1429
|1 Кувейтский динар
|4.9425
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0990
|1 Малазийский ринггит
|0.3592
|1 Мексиканское песо
|0.0807
|1 Молдавский лей
|0.0752
|1 Египетский фунт
|0.1682
|1 Норвежская крона
|0.1800
|100 Узбекских сум
|0.0506
|1 Польский злотый
|0.3813
|1 Сингапурский доллар
|1.0863
|1 Саудовский риал
|0.3982
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0949
|1 Турецкая лира
|0.5078
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1904
|1 Новый туркменский манат
|0.4429
|1 Украинская гривна
|0.0596
|100 Японских йен
|1.3681
|1 Новозеландский доллар
|1.0181
|Золото (1 унция)
|1813,7343
|Серебро (1 унция)
|23,8197
|Платина (1 унция)
|1457,5584
|Палладий (1 унция)
|815,3964
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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