 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9053 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9053
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1942
1 Аргентинское песо 0.0384
1 Белорусский рубль 0.8084
1 Бразильский реал 0.4338
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1178
100 Вон Республики Корея 0.1460
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2506
1 Китайский юань 0.2524
1 Датская крона 0.2552
1 Грузинский лари 0.6296
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.2190
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1785
1 Швейцарский франк 1.6710
1 Израильский шекель 0.4733
1 Канадский доллар 1.2650
1 Кувейтский динар 5.5886
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4109
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0991
1 Норвежская крона 0.1962
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4448
1 Сингапурский доллар 1.2492
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3587
1 Турецкая лира 0.2849
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5240
1 Новозеландский доллар 1.1275
Золото (1 унция) 2167.0155
Серебро (1 унция) 24.9784
Платина (1 унция) 1471.7580
Палладий (1 унция) 2282.9045
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi