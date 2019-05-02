​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9053 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9053
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1942
|1 Аргентинское песо
|0.0384
|1 Белорусский рубль
|0.8084
|1 Бразильский реал
|0.4338
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1178
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2506
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2552
|1 Грузинский лари
|0.6296
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2190
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1785
|1 Швейцарский франк
|1.6710
|1 Израильский шекель
|0.4733
|1 Канадский доллар
|1.2650
|1 Кувейтский динар
|5.5886
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4109
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0991
|1 Норвежская крона
|0.1962
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4448
|1 Сингапурский доллар
|1.2492
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3587
|1 Турецкая лира
|0.2849
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5240
|1 Новозеландский доллар
|1.1275
|Золото (1 унция)
|2167.0155
|Серебро (1 унция)
|24.9784
|Платина (1 унция)
|1471.7580
|Палладий (1 унция)
|2282.9045
Tural İbadlıАвтор новости