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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7025 маната

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,20% - до 1,8579 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7025
    1 Евро 1.8579
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2846
    1 Аргентинское песо 0.1107
    1 Белорусский рубль 0.9099
    1 Бразильский реал 0.5362
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1275
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0692
    100 Чилийских песо 0.2558
    1 Китайский юань 0.2498
    1 Датская крона 0.2469
    1 Грузинский лари 0.6970
    1 Гонконгский доллар 0.2188
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1950
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.7098
    1 Израильский шекель 0.4707
    1 Канадский доллар 1.2463
    1 Кувейтский динар 5.5948
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3934
    1 Мексиканское песо 0.0910
    1 Молдавский лей 0.0891
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.1982
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4396
    1 Сингапурский доллар 1.2214
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3315
    1 Турецкая лира 0.4793
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.5215
    1 Новозеландский доллар 1.1776
    Золото (1 унция) 2156,1311
    Серебро (1 унция) 28,8438
    Платина (1 унция) 1610,5650
    Палладий (1 унция) 1402,8600
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