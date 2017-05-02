Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2017)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,20% - до 1,8579 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7025
|1 Евро
|1.8579
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2846
|1 Аргентинское песо
|0.1107
|1 Белорусский рубль
|0.9099
|1 Бразильский реал
|0.5362
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1275
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0692
|100 Чилийских песо
|0.2558
|1 Китайский юань
|0.2498
|1 Датская крона
|0.2469
|1 Грузинский лари
|0.6970
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1950
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.7098
|1 Израильский шекель
|0.4707
|1 Канадский доллар
|1.2463
|1 Кувейтский динар
|5.5948
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3934
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.0891
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.1982
|100 Узбекских сум
|0.0456
|1 Польский злотый
|0.4396
|1 Сингапурский доллар
|1.2214
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3315
|1 Турецкая лира
|0.4793
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5215
|1 Новозеландский доллар
|1.1776
|Золото (1 унция)
|2156,1311
|Серебро (1 унция)
|28,8438
|Платина (1 унция)
|1610,5650
|Палладий (1 унция)
|1402,8600
Tural İbadlıАвтор новости
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