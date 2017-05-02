Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.05.2017)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,20% - до 1,8579 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7025 1 Евро 1.8579 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2846 1 Аргентинское песо 0.1107 1 Белорусский рубль 0.9099 1 Бразильский реал 0.5362 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1275 100 Вон Республики Корея 0.1508 1 Чешская крона 0.0692 100 Чилийских песо 0.2558 1 Китайский юань 0.2498 1 Датская крона 0.2469 1 Грузинский лари 0.6970 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1950 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.7098 1 Израильский шекель 0.4707 1 Канадский доллар 1.2463 1 Кувейтский динар 5.5948 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3934 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.0891 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.1982 100 Узбекских сум 0.0456 1 Польский злотый 0.4396 1 Сингапурский доллар 1.2214 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3315 1 Турецкая лира 0.4793 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5215 1 Новозеландский доллар 1.1776 Золото (1 унция) 2156,1311 Серебро (1 унция) 28,8438 Платина (1 унция) 1610,5650 Палладий (1 унция) 1402,8600