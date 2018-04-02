Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2018)

Баку.2 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02%, до 2,0938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0938
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.3048
|1 Аргентинское песо
|0.0844
|1 Белорусский рубль
|0.8722
|1 Бразильский реал
|0.5142
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1436
|100 Вон Республики Корея
|0.1607
|1 Чешская крона
|0.0825
|100 Чилийских песо
|0.2815
|1 Китайский юань
|0.2707
|1 Датская крона
|0.2809
|1 Грузинский лари
|0.7054
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3869
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2035
|1 Швейцарский франк
|1.7811
|1 Израильский шекель
|0.4857
|1 Канадский доллар
|1.3185
|1 Кувейтский динар
|5.6715
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4399
|1 Мексиканское песо
|0.0933
|1 Молдавский лей
|0.1031
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2164
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4968
|1 Сингапурский доллар
|1.2970
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4716
|1 Турецкая лира
|0.4293
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5989
|1 Новозеландский доллар
|1.2288
|Золото (1 унция)
|2260,3370
|Серебро (1 унция)
|27.9310
|Платина (1 унция)
|1595,2035
|Палладий (1 унция)
|1628,0985
Tural İbadlıАвтор новости
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