 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2018)

    Баку.2 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02%, до 2,0938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0938
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.3048
    1 Аргентинское песо 0.0844
    1 Белорусский рубль 0.8722
    1 Бразильский реал 0.5142
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1436
    100 Вон Республики Корея 0.1607
    1 Чешская крона 0.0825
    100 Чилийских песо 0.2815
    1 Китайский юань 0.2707
    1 Датская крона 0.2809
    1 Грузинский лари 0.7054
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3869
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2035
    1 Швейцарский франк 1.7811
    1 Израильский шекель 0.4857
    1 Канадский доллар 1.3185
    1 Кувейтский динар 5.6715
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4399
    1 Мексиканское песо 0.0933
    1 Молдавский лей 0.1031
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2164
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4968
    1 Сингапурский доллар 1.2970
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4716
    1 Турецкая лира 0.4293
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0647
    100 Японских йен 1.5989
    1 Новозеландский доллар 1.2288
    Золото (1 унция) 2260,3370
    Серебро (1 унция) 27.9310
    Платина (1 унция) 1595,2035
    Палладий (1 унция) 1628,0985

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi