Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2018)

Баку.2 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02%, до 2,0938 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.