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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2017)

    1 доллар США - 1,92 маната

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,92 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 2,0706 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0319 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.9200
    1 Евро 2.0706
    1 Российский рубль 0.0319
    1 Австралийский доллар 1.4666
    1 Аргентинское песо 0.1216
    1 Белорусский рубль 0.9930
    1 Бразильский реал 0.6135
    1 Дирхам ОАЭ 0.5227
    1 Южноафриканский рэнд 0.1429
    100 Вон Республики Корея 0.1673
    1 Чешская крона 0.0766
    100 Чилийских песо 0.2971
    1 Китайский юань 0.2790
    1 Датская крона 0.2784
    1 Грузинский лари 0.7118
    1 Гонконгский доллар 0.2474
    1 Индийская рупия 0.0285
    1 Английский фунт стерлингов 2.4315
    100 Индонезийских рупий 0.0144
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.2199
    1 Швейцарский франк 1.9369
    1 Израильский шекель 0.5085
    1 Канадский доллар 1.4755
    1 Кувейтский динар 6.2951
    1 Казахстанский тенге 0.0059
    1 Киргизский сом 0.0277
    100 Ливанских фунтов 0.1273
    1 Малазийский ринггит 0.4326
    1 Мексиканское песо 0.0928
    1 Молдавский лей 0.0966
    1 Египетский фунт 0.1019
    1 Норвежская крона 0.2337
    100 Узбекских сум 0.0591
    1 Польский злотый 0.4809
    1 Сингапурский доллар 1.3599
    1 Саудовский риал 0.5120
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.6169
    1 Турецкая лира 0.5093
    1 Тайваньский доллар 0.0616
    1 Таджикский сомони 0.2429
    1 Новый туркменский манат 0.5493
    1 Украинская гривна 0.0713
    100 Японских йен 1.7021
    1 Новозеландский доллар 1.4006
    Золото (1 унция) 2311,0080
    Серебро (1 унция) 33,7344
    Платина (1 унция) 1908,4800
    Палладий (1 унция) 1457,2800
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