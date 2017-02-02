Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2017)

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,92 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 2,0706 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0319 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.9200
|1 Евро
|2.0706
|1 Российский рубль
|0.0319
|1 Австралийский доллар
|1.4666
|1 Аргентинское песо
|0.1216
|1 Белорусский рубль
|0.9930
|1 Бразильский реал
|0.6135
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5227
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1429
|100 Вон Республики Корея
|0.1673
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2971
|1 Китайский юань
|0.2790
|1 Датская крона
|0.2784
|1 Грузинский лари
|0.7118
|1 Гонконгский доллар
|0.2474
|1 Индийская рупия
|0.0285
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4315
|100 Индонезийских рупий
|0.0144
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.2199
|1 Швейцарский франк
|1.9369
|1 Израильский шекель
|0.5085
|1 Канадский доллар
|1.4755
|1 Кувейтский динар
|6.2951
|1 Казахстанский тенге
|0.0059
|1 Киргизский сом
|0.0277
|100 Ливанских фунтов
|0.1273
|1 Малазийский ринггит
|0.4326
|1 Мексиканское песо
|0.0928
|1 Молдавский лей
|0.0966
|1 Египетский фунт
|0.1019
|1 Норвежская крона
|0.2337
|100 Узбекских сум
|0.0591
|1 Польский злотый
|0.4809
|1 Сингапурский доллар
|1.3599
|1 Саудовский риал
|0.5120
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.6169
|1 Турецкая лира
|0.5093
|1 Тайваньский доллар
|0.0616
|1 Таджикский сомони
|0.2429
|1 Новый туркменский манат
|0.5493
|1 Украинская гривна
|0.0713
|100 Японских йен
|1.7021
|1 Новозеландский доллар
|1.4006
|Золото (1 унция)
|2311,0080
|Серебро (1 унция)
|33,7344
|Платина (1 унция)
|1908,4800
|Палладий (1 унция)
|1457,2800
Economic DepartmentАвтор новости