Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2017)

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,92 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 2,0706 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0319 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.9200 1 Евро 2.0706 1 Российский рубль 0.0319 1 Австралийский доллар 1.4666 1 Аргентинское песо 0.1216 1 Белорусский рубль 0.9930 1 Бразильский реал 0.6135 1 Дирхам ОАЭ 0.5227 1 Южноафриканский рэнд 0.1429 100 Вон Республики Корея 0.1673 1 Чешская крона 0.0766 100 Чилийских песо 0.2971 1 Китайский юань 0.2790 1 Датская крона 0.2784 1 Грузинский лари 0.7118 1 Гонконгский доллар 0.2474 1 Индийская рупия 0.0285 1 Английский фунт стерлингов 2.4315 100 Индонезийских рупий 0.0144 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.2199 1 Швейцарский франк 1.9369 1 Израильский шекель 0.5085 1 Канадский доллар 1.4755 1 Кувейтский динар 6.2951 1 Казахстанский тенге 0.0059 1 Киргизский сом 0.0277 100 Ливанских фунтов 0.1273 1 Малазийский ринггит 0.4326 1 Мексиканское песо 0.0928 1 Молдавский лей 0.0966 1 Египетский фунт 0.1019 1 Норвежская крона 0.2337 100 Узбекских сум 0.0591 1 Польский злотый 0.4809 1 Сингапурский доллар 1.3599 1 Саудовский риал 0.5120 1 СДР (спец. права заимствования) 2.6169 1 Турецкая лира 0.5093 1 Тайваньский доллар 0.0616 1 Таджикский сомони 0.2429 1 Новый туркменский манат 0.5493 1 Украинская гривна 0.0713 100 Японских йен 1.7021 1 Новозеландский доллар 1.4006 Золото (1 унция) 2311,0080 Серебро (1 унция) 33,7344 Платина (1 унция) 1908,4800 Палладий (1 унция) 1457,2800