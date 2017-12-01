Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2017)

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,41% - до 2,0250 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0250
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2859
|1 Аргентинское песо
|0.0982
|1 Белорусский рубль
|0.8447
|1 Бразильский реал
|0.5202
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1238
|100 Вон Республики Корея
|0.1564
|1 Чешская крона
|0.0793
|100 Чилийских песо
|0.2621
|1 Китайский юань
|0.2570
|1 Датская крона
|0.2721
|1 Грузинский лари
|0.6276
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2996
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2030
|1 Швейцарский франк
|1.7277
|1 Израильский шекель
|0.4865
|1 Канадский доллар
|1.3201
|1 Кувейтский динар
|5.6354
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4156
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2044
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4817
|1 Сингапурский доллар
|1.2615
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4064
|1 Турецкая лира
|0.4335
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.5096
|1 Новозеландский доллар
|1.1607
|Золото (1 унция)
|2166,8710
|Серебро (1 унция)
|27,9308
|Платина (1 унция)
|1599,9641
|Палладий (1 унция)
|1724,3264
Tural İbadlıАвтор новости