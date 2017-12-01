 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2017)

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,41% - до 2,0250 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0250
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2859
    1 Аргентинское песо 0.0982
    1 Белорусский рубль 0.8447
    1 Бразильский реал 0.5202
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1238
    100 Вон Республики Корея 0.1564
    1 Чешская крона 0.0793
    100 Чилийских песо 0.2621
    1 Китайский юань 0.2570
    1 Датская крона 0.2721
    1 Грузинский лари 0.6276
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2996
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2030
    1 Швейцарский франк 1.7277
    1 Израильский шекель 0.4865
    1 Канадский доллар 1.3201
    1 Кувейтский динар 5.6354
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4156
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0992
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2044
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4817
    1 Сингапурский доллар 1.2615
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4064
    1 Турецкая лира 0.4335
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0626
    100 Японских йен 1.5096
    1 Новозеландский доллар 1.1607
    Золото (1 унция) 2166,8710
    Серебро (1 унция) 27,9308
    Платина (1 унция) 1599,9641
    Палладий (1 унция) 1724,3264
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi