Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2017)

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,41% - до 2,0250 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0250 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2859 1 Аргентинское песо 0.0982 1 Белорусский рубль 0.8447 1 Бразильский реал 0.5202 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1238 100 Вон Республики Корея 0.1564 1 Чешская крона 0.0793 100 Чилийских песо 0.2621 1 Китайский юань 0.2570 1 Датская крона 0.2721 1 Грузинский лари 0.6276 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2996 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2030 1 Швейцарский франк 1.7277 1 Израильский шекель 0.4865 1 Канадский доллар 1.3201 1 Кувейтский динар 5.6354 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4156 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0992 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2044 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4817 1 Сингапурский доллар 1.2615 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4064 1 Турецкая лира 0.4335 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0626 100 Японских йен 1.5096 1 Новозеландский доллар 1.1607 Золото (1 унция) 2166,8710 Серебро (1 унция) 27,9308 Платина (1 унция) 1599,9641 Палладий (1 унция) 1724,3264