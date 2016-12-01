Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2016)

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7318 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,31% - до 1,8360 маната. Курс рубля вырос на 1,5%, составив 0,027 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7318 1 Евро 1.8360 1 Российский рубль 0.0270 1 Австралийский доллар 1.2827 1 Аргентинское песо 0.1091 1 Белорусский рубль 0.8800 1 Бразильский реал 0.5080 1 Дирхам ОАЭ 0.4715 1 Южноафриканский рэнд 0.1233 100 Вон Республики Корея 0.1477 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2562 1 Китайский юань 0.2512 1 Датская крона 0.2468 1 Грузинский лари 0.6778 1 Гонконгский доллар 0.2233 1 Индийская рупия 0.0253 1 Английский фунт стерлингов 2.1686 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1878 1 Швейцарский франк 1.7041 1 Израильский шекель 0.4515 1 Канадский доллар 1.2927 1 Кувейтский динар 5.6795 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1148 1 Малазийский ринггит 0.3876 1 Мексиканское песо 0.0842 1 Молдавский лей 0.0856 1 Египетский фунт 0.0969 1 Норвежская крона 0.2036 100 Узбекских сум 0.0549 1 Польский злотый 0.4124 1 Сингапурский доллар 1.2109 1 Саудовский риал 0.4618 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3444 1 Турецкая лира 0.5038 1 Тайваньский доллар 0.0543 1 Таджикский сомони 0.2198 1 Новый туркменский манат 0.4960 1 Украинская гривна 0.0678 100 Японских йен 1.5171 1 Новозеландский доллар 1.2289 Золото (1 унция) 2 040,2336 Серебро (1 унция) 28,4362 Платина (1 унция) 1 593,2560 Палладий (1 унция) 1 333,4860