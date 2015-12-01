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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2015)

    1 доллар - 1,0513 манат

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0513
    1 Евро 1.1117
    1 Российский рубль 0.0159
    1 Австралийский доллар 0.7636
    1 Аргентинское песо 0.1084
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2717
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0730
    100 Вон Республики Корея 0.0908
    1 Чешская крона 0.0411
    100 Чилийских песо 0.1479
    1 Китайский юань 0.1643
    1 Датская крона 0.1490
    1 Грузинский лари 0.4385
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5858
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1207
    1 Швейцарский франк 1.0233
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.7874
    1 Кувейтский динар 3.4504
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2481
    1 Мексиканское песо 0.0634
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1343
    1 Норвежская крона 0.1213
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2605
    1 Сингапурский доллар 0.7459
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4426
    1 Турецкая лира 0.3614
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1590
    1 Новый туркменский манат 0.3004
    1 Украинская гривна 0.0443
    100 Японских йен 0.8551
    1 Новозеландский доллар 0.6963
    Золото (1 унция) 1116,3755
    Серебро (1 унция) 14,9074
    Платина (1 унция) 873,6303
    Палладий (1 унция) 565,5994
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