Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2015)

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0513
|1 Евро
|1.1117
|1 Российский рубль
|0.0159
|1 Австралийский доллар
|0.7636
|1 Аргентинское песо
|0.1084
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2717
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0730
|100 Вон Республики Корея
|0.0908
|1 Чешская крона
|0.0411
|100 Чилийских песо
|0.1479
|1 Китайский юань
|0.1643
|1 Датская крона
|0.1490
|1 Грузинский лари
|0.4385
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5858
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1207
|1 Швейцарский франк
|1.0233
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.7874
|1 Кувейтский динар
|3.4504
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2481
|1 Мексиканское песо
|0.0634
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1343
|1 Норвежская крона
|0.1213
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2605
|1 Сингапурский доллар
|0.7459
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4426
|1 Турецкая лира
|0.3614
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1590
|1 Новый туркменский манат
|0.3004
|1 Украинская гривна
|0.0443
|100 Японских йен
|0.8551
|1 Новозеландский доллар
|0.6963
|Золото (1 унция)
|1116,3755
|Серебро (1 унция)
|14,9074
|Платина (1 унция)
|873,6303
|Палладий (1 унция)
|565,5994
Economic DepartmentАвтор новости
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