Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2015)

1 декабря, 2015 09:45

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0513 1 Евро 1.1117 1 Российский рубль 0.0159 1 Австралийский доллар 0.7636 1 Аргентинское песо 0.1084 100 Белорусских рублей 0.0058 1 Бразильский реал 0.2717 1 Дирхам ОАЭ 0.2862 1 Южноафриканский рэнд 0.0730 100 Вон Республики Корея 0.0908 1 Чешская крона 0.0411 100 Чилийских песо 0.1479 1 Китайский юань 0.1643 1 Датская крона 0.1490 1 Грузинский лари 0.4385 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0157 1 Английский фунт стерлингов 1.5858 100 Индонезийских рупий 0.0076 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1207 1 Швейцарский франк 1.0233 1 Израильский шекель 0.2714 1 Канадский доллар 0.7874 1 Кувейтский динар 3.4504 1 Казахстанский тенге 0.0034 1 Киргизский сом 0.0144 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2481 1 Мексиканское песо 0.0634 1 Молдавский лей 0.0529 1 Египетский фунт 0.1343 1 Норвежская крона 0.1213 100 Узбекских сум 0.0382 1 Польский злотый 0.2605 1 Сингапурский доллар 0.7459 1 Саудовский риял 0.2802 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4426 1 Турецкая лира 0.3614 1 Тайваньский доллар 0.0322 1 Таджикский сомони 0.1590 1 Новый туркменский манат 0.3004 1 Украинская гривна 0.0443 100 Японских йен 0.8551 1 Новозеландский доллар 0.6963 Золото (1 унция) 1116,3755 Серебро (1 унция) 14,9074 Платина (1 унция) 873,6303 Палладий (1 унция) 565,5994