Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2018)

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1, 9284 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9284
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2120
|1 Аргентинское песо
|0.0473
|1 Белорусский рубль
|0.8022
|1 Бразильский реал
|0.4565
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1155
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2440
|1 Китайский юань
|0.2441
|1 Датская крона
|0.2585
|1 Грузинский лари
|0.6267
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1837
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1861
|1 Швейцарский франк
|1.6890
|1 Израильский шекель
|0.4571
|1 Канадский доллар
|1.2937
|1 Кувейтский динар
|5.5958
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0838
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2022
|100 Узбекских сум
|0.0206
|1 Польский злотый
|0.4444
|1 Сингапурский доллар
|1.2295
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3496
|1 Турецкая лира
|0.3043
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|1.5063
|1 Новозеландский доллар
|1.1190
|Золото (1 унция)
|2071.4840
|Серебро (1 унция)
|24.3608
|Платина (1 унция)
|1435.2080
|Палладий (1 унция)
|1843.9900
Tural İbadlıАвтор новости