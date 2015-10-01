​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2015)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,05% и составил 1,0485 манатов.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,91% и составил 1,1688 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 маната.