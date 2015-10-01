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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0485 манатов

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,05% и составил 1,0485 манатов.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,91% и составил 1,1688 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1688
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7391
    1 Аргентинское песо 0.1112
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2655
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0759
    100 Вон Республики Корея 0.0889
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1507
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1566
    1 Грузинский лари 0.4405
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.5866
    100 Индонезийских рупий 0.0071
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1250
    1 Швейцарский франк 1.0740
    1 Израильский шекель 0.2670
    1 Канадский доллар 0.7886
    1 Кувейтский динар 3.4689
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2378
    1 Мексиканское песо 0.0622
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1229
    100 Узбекских сум 0.0400
    1 Польский злотый 0.2754
    1 Сингапурский доллар 0.7353
    1 Саудовский риал 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4718
    1 Турецкая лира 0.3467
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1635
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8724
    1 Новозеландский доллар 0.6721
    Золото (1 унция) 1168,0290
    Серебро (1 унция) 15,2871
    Платина (1 унция) 952,0380
    Палладий (1 унция) 693,0585
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