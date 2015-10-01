​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2015)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,05% и составил 1,0485 манатов.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,91% и составил 1,1688 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1688
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7391
|1 Аргентинское песо
|0.1112
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2655
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0759
|100 Вон Республики Корея
|0.0889
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1507
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1566
|1 Грузинский лари
|0.4405
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5866
|100 Индонезийских рупий
|0.0071
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1250
|1 Швейцарский франк
|1.0740
|1 Израильский шекель
|0.2670
|1 Канадский доллар
|0.7886
|1 Кувейтский динар
|3.4689
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2378
|1 Мексиканское песо
|0.0622
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1229
|100 Узбекских сум
|0.0400
|1 Польский злотый
|0.2754
|1 Сингапурский доллар
|0.7353
|1 Саудовский риал
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4718
|1 Турецкая лира
|0.3467
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8724
|1 Новозеландский доллар
|0.6721
|Золото (1 унция)
|1168,0290
|Серебро (1 унция)
|15,2871
|Платина (1 унция)
|952,0380
|Палладий (1 унция)
|693,0585
Tural İbadlıАвтор новости
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