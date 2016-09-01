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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2016)

    1 доллар США - 1,6321 маната

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,8204 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6321
    1 Евро 1.8204
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2308
    1 Аргентинское песо 0.1093
    1 Белорусский рубль 0.8333
    1 Бразильский реал 0.5057
    1 Дирхам ОАЭ 0.4443
    1 Южноафриканский рэнд 0.1110
    100 Вон Республики Корея 0.1456
    1 Чешская крона 0.0674
    100 Чилийских песо 0.2398
    1 Китайский юань 0.2443
    1 Датская крона 0.2446
    1 Грузинский лари 0.7112
    1 Гонконгский доллар 0.2104
    1 Индийская рупия 0.0244
    1 Английский фунт стерлингов 2.1458
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1904
    1 Швейцарский франк 1.6591
    1 Израильский шекель 0.4320
    1 Канадский доллар 1.2461
    1 Кувейтский динар 5.4079
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1083
    1 Малазийский ринггит 0.4003
    1 Мексиканское песо 0.0868
    1 Молдавский лей 0.0828
    1 Египетский фунт 0.1838
    1 Норвежская крона 0.1958
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4171
    1 Сингапурский доллар 1.1976
    1 Саудовский риал 0.4352
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2757
    1 Турецкая лира 0.5517
    1 Тайваньский доллар 0.0514
    1 Таджикский сомони 0.2073
    1 Новый туркменский манат 0.4668
    1 Украинская гривна 0.0622
    100 Японских йен 1.5805
    1 Новозеландский доллар 1.1841
    Золото (1 унция) 2136,8269
    Серебро (1 унция) 30,4713
    Платина (1 унция) 1713,7050
    Палладий (1 унция) 1100,0354

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