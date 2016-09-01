Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2016)

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,8204 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6321
|1 Евро
|1.8204
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2308
|1 Аргентинское песо
|0.1093
|1 Белорусский рубль
|0.8333
|1 Бразильский реал
|0.5057
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4443
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1110
|100 Вон Республики Корея
|0.1456
|1 Чешская крона
|0.0674
|100 Чилийских песо
|0.2398
|1 Китайский юань
|0.2443
|1 Датская крона
|0.2446
|1 Грузинский лари
|0.7112
|1 Гонконгский доллар
|0.2104
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1458
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1904
|1 Швейцарский франк
|1.6591
|1 Израильский шекель
|0.4320
|1 Канадский доллар
|1.2461
|1 Кувейтский динар
|5.4079
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1083
|1 Малазийский ринггит
|0.4003
|1 Мексиканское песо
|0.0868
|1 Молдавский лей
|0.0828
|1 Египетский фунт
|0.1838
|1 Норвежская крона
|0.1958
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4171
|1 Сингапурский доллар
|1.1976
|1 Саудовский риал
|0.4352
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2757
|1 Турецкая лира
|0.5517
|1 Тайваньский доллар
|0.0514
|1 Таджикский сомони
|0.2073
|1 Новый туркменский манат
|0.4668
|1 Украинская гривна
|0.0622
|100 Японских йен
|1.5805
|1 Новозеландский доллар
|1.1841
|Золото (1 унция)
|2136,8269
|Серебро (1 унция)
|30,4713
|Платина (1 унция)
|1713,7050
|Палладий (1 унция)
|1100,0354
Tural İbadlıАвтор новости
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