Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2016)

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6321 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,8204 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0250 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6321 1 Евро 1.8204 1 Российский рубль 0.0250 1 Австралийский доллар 1.2308 1 Аргентинское песо 0.1093 1 Белорусский рубль 0.8333 1 Бразильский реал 0.5057 1 Дирхам ОАЭ 0.4443 1 Южноафриканский рэнд 0.1110 100 Вон Республики Корея 0.1456 1 Чешская крона 0.0674 100 Чилийских песо 0.2398 1 Китайский юань 0.2443 1 Датская крона 0.2446 1 Грузинский лари 0.7112 1 Гонконгский доллар 0.2104 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 2.1458 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1904 1 Швейцарский франк 1.6591 1 Израильский шекель 0.4320 1 Канадский доллар 1.2461 1 Кувейтский динар 5.4079 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1083 1 Малазийский ринггит 0.4003 1 Мексиканское песо 0.0868 1 Молдавский лей 0.0828 1 Египетский фунт 0.1838 1 Норвежская крона 0.1958 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4171 1 Сингапурский доллар 1.1976 1 Саудовский риал 0.4352 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2757 1 Турецкая лира 0.5517 1 Тайваньский доллар 0.0514 1 Таджикский сомони 0.2073 1 Новый туркменский манат 0.4668 1 Украинская гривна 0.0622 100 Японских йен 1.5805 1 Новозеландский доллар 1.1841 Золото (1 унция) 2136,8269 Серебро (1 унция) 30,4713 Платина (1 унция) 1713,7050 Палладий (1 унция) 1100,0354