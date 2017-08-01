 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0122 маната, курс рубля упал на 0,35%, составив 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0122
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3659
    1 Аргентинское песо 0.0964
    1 Белорусский рубль 0.8781
    1 Бразильский реал 0.5439
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1292
    100 Вон Республики Корея 0.1521
    1 Чешская крона 0.0771
    100 Чилийских песо 0.2619
    1 Китайский юань 0.2531
    1 Датская крона 0.2706
    1 Грузинский лари 0.7075
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2485
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2105
    1 Швейцарский франк 1.7596
    1 Израильский шекель 0.4774
    1 Канадский доллар 1.3616
    1 Кувейтский динар 5.6387
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3976
    1 Мексиканское песо 0.0957
    1 Молдавский лей 0.0940
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2161
    100 Узбекских сум 0.0418
    1 Польский злотый 0.4731
    1 Сингапурский доллар 1.2544
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3944
    1 Турецкая лира 0.4836
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0659
    100 Японских йен 1.5434
    1 Новозеландский доллар 1.2772
    Золото (1 унция) 2155,9758
    Серебро (1 унция) 28,5751
    Платина (1 унция) 1595,4442
    Палладий (1 унция) 1520,6046
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi