Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2017)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0122 маната, курс рубля упал на 0,35%, составив 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0122 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3659 1 Аргентинское песо 0.0964 1 Белорусский рубль 0.8781 1 Бразильский реал 0.5439 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1292 100 Вон Республики Корея 0.1521 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2619 1 Китайский юань 0.2531 1 Датская крона 0.2706 1 Грузинский лари 0.7075 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2485 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2105 1 Швейцарский франк 1.7596 1 Израильский шекель 0.4774 1 Канадский доллар 1.3616 1 Кувейтский динар 5.6387 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3976 1 Мексиканское песо 0.0957 1 Молдавский лей 0.0940 1 Египетский фунт 0.0950 1 Норвежская крона 0.2161 100 Узбекских сум 0.0418 1 Польский злотый 0.4731 1 Сингапурский доллар 1.2544 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3944 1 Турецкая лира 0.4836 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0659 100 Японских йен 1.5434 1 Новозеландский доллар 1.2772 Золото (1 унция) 2155,9758 Серебро (1 унция) 28,5751 Платина (1 унция) 1595,4442 Палладий (1 унция) 1520,6046