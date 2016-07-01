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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2016)

    1 доллар США - 1,5425 маната

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,7119 маната. Курс рубля остался неизменным и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5425
    1 Евро 1.7119
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1518
    1 Аргентинское песо 0.1026
    100 Белорусских рублей 0.7674
    1 Бразильский реал 0.4799
    1 Дирхам ОАЭ 0.4200
    1 Южноафриканский рэнд 0.1046
    100 Вон Республики Корея 0.1346
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2330
    1 Китайский юань 0.2318
    1 Датская крона 0.2302
    1 Грузинский лари 0.6620
    1 Гонконгский доллар 0.1988
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.0566
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1824
    1 Швейцарский франк 1.5796
    1 Израильский шекель 0.3996
    1 Канадский доллар 1.1912
    1 Кувейтский динар 5.1056
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0228
    100 Ливанских фунтов 0.1023
    1 Малазийский ринггит 0.3864
    1 Мексиканское песо 0.0843
    1 Молдавский лей 0.0779
    1 Египетский фунт 0.1737
    1 Норвежская крона 0.1845
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.3906
    1 Сингапурский доллар 1.1471
    1 Саудовский риал 0.4113
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1577
    1 Турецкая лира 0.5352
    1 Тайваньский доллар 0.0479
    1 Таджикский сомони 0.1976
    1 Новый туркменский манат 0.4586
    1 Украинская гривна 0.0621
    100 Японских йен 1.4992
    1 Новозеландский доллар 1.1030
    Золото (1 унция) 2 037,2569
    Серебро (1 унция) 29,5312
    Платина (1 унция) 1 540,9575
    Палладий (1 унция) 908,5325
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