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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2016)

    1 доллар США - 1,4918 маната

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,4918 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6595 маната. Курс рубля снизился на 0,89% и составил 0,0224 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4918
    1 Евро 1.6595
    1 Российский рубль 0.0224
    1 Австралийский доллар 1.0855
    1 Аргентинское песо 0.1067
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4166
    1 Дирхам ОАЭ 0.4062
    1 Южноафриканский рэнд 0.0950
    100 Вон Республики Корея 0.1249
    1 Чешская крона 0.0614
    100 Чилийских песо 0.2154
    1 Китайский юань 0.2262
    1 Датская крона 0.2231
    1 Грузинский лари 0.6978
    1 Гонконгский доллар 0.1920
    1 Индийская рупия 0.0222
    1 Английский фунт стерлингов 2.1609
    100 Индонезийских рупий 0.0109
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1789
    1 Швейцарский франк 1.5001
    1 Израильский шекель 0.3872
    1 Канадский доллар 1.1421
    1 Кувейтский динар 4.9365
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0990
    1 Малазийский ринггит 0.3609
    1 Мексиканское песо 0.0808
    1 Молдавский лей 0.0752
    1 Египетский фунт 0.1680
    1 Норвежская крона 0.1784
    100 Узбекских сум 0.0504
    1 Польский злотый 0.3782
    1 Сингапурский доллар 1.0822
    1 Саудовский риал 0.3978
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0928
    1 Турецкая лира 0.5059
    1 Тайваньский доллар 0.0457
    1 Таджикский сомони 0.1896
    1 Новый туркменский манат 0.4424
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.3501
    1 Новозеландский доллар 1.0122
    Золото (1 унция) 1808,2108
    Серебро (1 унция) 23,8628
    Платина (1 унция) 1448,5378
    Палладий (1 унция) 805,5720

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