​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.06.2016)

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,4918 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6595 маната. Курс рубля снизился на 0,89% и составил 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4918
|1 Евро
|1.6595
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.0855
|1 Аргентинское песо
|0.1067
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4166
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4062
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0950
|100 Вон Республики Корея
|0.1249
|1 Чешская крона
|0.0614
|100 Чилийских песо
|0.2154
|1 Китайский юань
|0.2262
|1 Датская крона
|0.2231
|1 Грузинский лари
|0.6978
|1 Гонконгский доллар
|0.1920
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1609
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1789
|1 Швейцарский франк
|1.5001
|1 Израильский шекель
|0.3872
|1 Канадский доллар
|1.1421
|1 Кувейтский динар
|4.9365
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0990
|1 Малазийский ринггит
|0.3609
|1 Мексиканское песо
|0.0808
|1 Молдавский лей
|0.0752
|1 Египетский фунт
|0.1680
|1 Норвежская крона
|0.1784
|100 Узбекских сум
|0.0504
|1 Польский злотый
|0.3782
|1 Сингапурский доллар
|1.0822
|1 Саудовский риал
|0.3978
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0928
|1 Турецкая лира
|0.5059
|1 Тайваньский доллар
|0.0457
|1 Таджикский сомони
|0.1896
|1 Новый туркменский манат
|0.4424
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3501
|1 Новозеландский доллар
|1.0122
|Золото (1 унция)
|1808,2108
|Серебро (1 унция)
|23,8628
|Платина (1 унция)
|1448,5378
|Палладий (1 унция)
|805,5720
Tural İbadlıАвтор новости