​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,9070 маната, курс рубля понизился на 0,38% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9070
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1988
|1 Аргентинское песо
|0.0384
|1 Белорусский рубль
|0.8084
|1 Бразильский реал
|0.4338
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1189
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2512
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.6285
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2169
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1791
|1 Швейцарский франк
|1.6676
|1 Израильский шекель
|0.4725
|1 Канадский доллар
|1.2706
|1 Кувейтский динар
|5.5900
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4111
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0989
|1 Норвежская крона
|0.1972
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4449
|1 Сингапурский доллар
|1.2504
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3558
|1 Турецкая лира
|0.2850
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5247
|1 Новозеландский доллар
|1.1306
|Золото (1 унция)
|2176.3740
|Серебро (1 унция)
|25.3645
|Платина (1 унция)
|1506.4295
|Палладий (1 унция)
|2345.0480
Vüsal NəbiyevАвтор новости