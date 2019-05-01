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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,9070 маната, курс рубля понизился на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9070
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1988
1 Аргентинское песо 0.0384
1 Белорусский рубль 0.8084
1 Бразильский реал 0.4338
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1189
100 Вон Республики Корея 0.1460
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2512
1 Китайский юань 0.2524
1 Датская крона 0.2554
1 Грузинский лари 0.6285
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.2169
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1791
1 Швейцарский франк 1.6676
1 Израильский шекель 0.4725
1 Канадский доллар 1.2706
1 Кувейтский динар 5.5900
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4111
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0989
1 Норвежская крона 0.1972
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4449
1 Сингапурский доллар 1.2504
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3558
1 Турецкая лира 0.2850
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5247
1 Новозеландский доллар 1.1306
Золото (1 унция) 2176.3740
Серебро (1 унция) 25.3645
Платина (1 унция) 1506.4295
Палладий (1 унция) 2345.0480
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