​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,9070 маната, курс рубля понизился на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9070 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1988 1 Аргентинское песо 0.0384 1 Белорусский рубль 0.8084 1 Бразильский реал 0.4338 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1189 100 Вон Республики Корея 0.1460 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2512 1 Китайский юань 0.2524 1 Датская крона 0.2554 1 Грузинский лари 0.6285 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.2169 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1791 1 Швейцарский франк 1.6676 1 Израильский шекель 0.4725 1 Канадский доллар 1.2706 1 Кувейтский динар 5.5900 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4111 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0989 1 Норвежская крона 0.1972 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4449 1 Сингапурский доллар 1.2504 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3558 1 Турецкая лира 0.2850 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5247 1 Новозеландский доллар 1.1306 Золото (1 унция) 2176.3740 Серебро (1 унция) 25.3645 Платина (1 унция) 1506.4295 Палладий (1 унция) 2345.0480