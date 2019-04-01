Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,9098 маната, курс рубля снизился на 0,76% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9098
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2104
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.7994
|1 Бразильский реал
|0.4336
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1183
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2501
|1 Китайский юань
|0.2535
|1 Датская крона
|0.2558
|1 Грузинский лари
|0.6318
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2174
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1833
|1 Швейцарский франк
|1.7071
|1 Израильский шекель
|0.4680
|1 Канадский доллар
|1.2735
|1 Кувейтский динар
|5.5875
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4169
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.0981
|1 Норвежская крона
|0.1977
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4437
|1 Сингапурский доллар
|1.2561
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3600
|1 Турецкая лира
|0.3049
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0622
|100 Японских йен
|1.5312
|1 Новозеландский доллар
|1.1610
|Золото (1 унция)
|2197.9810
|Серебро (1 унция)
|25.7632
|Платина (1 унция)
|1449.5900
|Палладий (1 унция)
|2353.4630
Vüsal NəbiyevАвтор новости