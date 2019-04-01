Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,9098 маната, курс рубля снизился на 0,76% - до 0,0260 маната.