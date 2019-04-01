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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,9098 маната, курс рубля снизился на 0,76% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9098
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.2104
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.7994
1 Бразильский реал 0.4336
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1183
100 Вон Республики Корея 0.1501
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2501
1 Китайский юань 0.2535
1 Датская крона 0.2558
1 Грузинский лари 0.6318
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0246
1 Английский фунт стерлингов 2.2174
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1833
1 Швейцарский франк 1.7071
1 Израильский шекель 0.4680
1 Канадский доллар 1.2735
1 Кувейтский динар 5.5875
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4169
1 Мексиканское песо 0.0879
1 Молдавский лей 0.0980
1 Египетский фунт 0.0981
1 Норвежская крона 0.1977
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4437
1 Сингапурский доллар 1.2561
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3600
1 Турецкая лира 0.3049
1 Тайваньский доллар 0.0552
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0622
100 Японских йен 1.5312
1 Новозеландский доллар 1.1610
Золото (1 унция) 2197.9810
Серебро (1 унция) 25.7632
Платина (1 унция) 1449.5900
Палладий (1 унция) 2353.4630
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