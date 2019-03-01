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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2019)

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9337маната, курс снизился не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9337
1 Российский рубль 0.0258
1 Австралийский доллар 1.2057
1 Аргентинское песо 0.0434
1 Белорусский рубль 0.7952
1 Бразильский реал 0.4526
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1208
100 Вон Республики Корея 0.1511
1 Чешская крона 0.0755
100 Чилийских песо 0.2597
1 Китайский юань 0.2538
1 Датская крона 0.2592
1 Грузинский лари 0.6345
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0240
1 Английский фунт стерлингов 2.2547
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1841
1 Швейцарский франк 1.7026
1 Израильский шекель 0.4690
1 Канадский доллар 1.2916
1 Кувейтский динар 5.5988
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4175
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0991
1 Египетский фунт 0.0969
1 Норвежская крона 0.1987
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4493
1 Сингапурский доллар 1.2576
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3766
1 Турецкая лира 0.3183
1 Тайваньский доллар 0.0552
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0632
100 Японских йен 1.5324
1 Новозеландский доллар 1.1590
Золото (1 унция) 2232.5505
Серебро (1 унция) 26.5122
Платина (1 унция) 1482.4000
Палладий (1 унция) 2631.4215
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