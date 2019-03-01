Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2019)

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9337маната, курс снизился не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9337 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2057 1 Аргентинское песо 0.0434 1 Белорусский рубль 0.7952 1 Бразильский реал 0.4526 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1208 100 Вон Республики Корея 0.1511 1 Чешская крона 0.0755 100 Чилийских песо 0.2597 1 Китайский юань 0.2538 1 Датская крона 0.2592 1 Грузинский лари 0.6345 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.2547 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1841 1 Швейцарский франк 1.7026 1 Израильский шекель 0.4690 1 Канадский доллар 1.2916 1 Кувейтский динар 5.5988 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4175 1 Мексиканское песо 0.0882 1 Молдавский лей 0.0991 1 Египетский фунт 0.0969 1 Норвежская крона 0.1987 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4493 1 Сингапурский доллар 1.2576 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3766 1 Турецкая лира 0.3183 1 Тайваньский доллар 0.0552 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.5324 1 Новозеландский доллар 1.1590 Золото (1 унция) 2232.5505 Серебро (1 унция) 26.5122 Платина (1 унция) 1482.4000 Палладий (1 унция) 2631.4215