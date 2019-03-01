Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2019)

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9337маната, курс снизился не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9337
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2057
|1 Аргентинское песо
|0.0434
|1 Белорусский рубль
|0.7952
|1 Бразильский реал
|0.4526
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1208
|100 Вон Республики Корея
|0.1511
|1 Чешская крона
|0.0755
|100 Чилийских песо
|0.2597
|1 Китайский юань
|0.2538
|1 Датская крона
|0.2592
|1 Грузинский лари
|0.6345
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2547
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1841
|1 Швейцарский франк
|1.7026
|1 Израильский шекель
|0.4690
|1 Канадский доллар
|1.2916
|1 Кувейтский динар
|5.5988
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4175
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0969
|1 Норвежская крона
|0.1987
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4493
|1 Сингапурский доллар
|1.2576
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3766
|1 Турецкая лира
|0.3183
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5324
|1 Новозеландский доллар
|1.1590
|Золото (1 унция)
|2232.5505
|Серебро (1 унция)
|26.5122
|Платина (1 унция)
|1482.4000
|Палладий (1 унция)
|2631.4215
Economic DepartmentАвтор новости