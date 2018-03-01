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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2018)

    Баку.1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25%, до 2,073 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0730
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3143
    1 Аргентинское песо 0.0845
    1 Белорусский рубль 0.8701
    1 Бразильский реал 0.5235
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1440
    100 Вон Республики Корея 0.1565
    1 Чешская крона 0.0816
    100 Чилийских песо 0.2861
    1 Китайский юань 0.2681
    1 Датская крона 0.2784
    1 Грузинский лари 0.6887
    1 Гонконгский доллар 0.2172
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3376
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2051
    1 Швейцарский франк 1.7986
    1 Израильский шекель 0.4891
    1 Канадский доллар 1.3239
    1 Кувейтский динар 5.6592
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4327
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2150
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4962
    1 Сингапурский доллар 1.2828
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4582
    1 Турецкая лира 0.4472
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5915
    1 Новозеландский доллар 1.2242
    Золото (1 унция) 2234,9430
    Серебро (1 унция) 27.8355
    Платина (1 унция) 1661,0997
    Палладий (1 унция) 1774,7259
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