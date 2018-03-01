Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2018)

Баку.1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25%, до 2,073 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0730
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3143
|1 Аргентинское песо
|0.0845
|1 Белорусский рубль
|0.8701
|1 Бразильский реал
|0.5235
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1440
|100 Вон Республики Корея
|0.1565
|1 Чешская крона
|0.0816
|100 Чилийских песо
|0.2861
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2784
|1 Грузинский лари
|0.6887
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3376
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2051
|1 Швейцарский франк
|1.7986
|1 Израильский шекель
|0.4891
|1 Канадский доллар
|1.3239
|1 Кувейтский динар
|5.6592
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4327
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2150
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4962
|1 Сингапурский доллар
|1.2828
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4582
|1 Турецкая лира
|0.4472
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5915
|1 Новозеландский доллар
|1.2242
|Золото (1 унция)
|2234,9430
|Серебро (1 унция)
|27.8355
|Платина (1 унция)
|1661,0997
|Палладий (1 унция)
|1774,7259
Namiq HüseynovАвтор новости
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