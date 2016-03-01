Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2016)

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5687 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,7071 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,46% и составил 0,0209 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5687 1 Евро 1.7071 1 Российский рубль 0.0209 1 Австралийский доллар 1.1190 1 Аргентинское песо 0.0992 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3906 1 Дирхам ОАЭ 0.4271 1 Южноафриканский рэнд 0.0988 100 Вон Республики Корея 0.1272 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2251 1 Китайский юань 0.2398 1 Датская крона 0.2289 1 Грузинский лари 0.6377 1 Гонконгский доллар 0.2018 1 Индийская рупия 0.0230 1 Английский фунт стерлингов 2.1857 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1831 1 Швейцарский франк 1.5729 1 Израильский шекель 0.4016 1 Канадский доллар 1.1593 1 Кувейтский динар 5.2142 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0209 100 Ливанских фунтов 0.1040 1 Малазийский ринггит 0.3742 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0785 1 Египетский фунт 0.2003 1 Норвежская крона 0.1804 100 Узбекских сум 0.0551 1 Польский злотый 0.3928 1 Сингапурский доллар 1.1175 1 Саудовский риал 0.4183 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1669 1 Турецкая лира 0.5297 1 Тайваньский доллар 0.0473 1 Таджикский сомони 0.2002 1 Новый туркменский манат 0.4619 1 Украинская гривна 0.0583 100 Японских йен 1.3930 1 Новозеландский доллар 1.0349 Золото (1 унция) 1937,1876 Серебро (1 унция) 23,4050 Платина (1 унция) 1441,6353 Палладий (1 унция) 774,9378