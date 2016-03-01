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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2016)

    1 доллар США - 1,5687 маната

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5687 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,7071 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,46% и составил 0,0209 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5687
    1 Евро 1.7071
    1 Российский рубль 0.0209
    1 Австралийский доллар 1.1190
    1 Аргентинское песо 0.0992
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3906
    1 Дирхам ОАЭ 0.4271
    1 Южноафриканский рэнд 0.0988
    100 Вон Республики Корея 0.1272
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2251
    1 Китайский юань 0.2398
    1 Датская крона 0.2289
    1 Грузинский лари 0.6377
    1 Гонконгский доллар 0.2018
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.1857
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1831
    1 Швейцарский франк 1.5729
    1 Израильский шекель 0.4016
    1 Канадский доллар 1.1593
    1 Кувейтский динар 5.2142
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0209
    100 Ливанских фунтов 0.1040
    1 Малазийский ринггит 0.3742
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0785
    1 Египетский фунт 0.2003
    1 Норвежская крона 0.1804
    100 Узбекских сум 0.0551
    1 Польский злотый 0.3928
    1 Сингапурский доллар 1.1175
    1 Саудовский риал 0.4183
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1669
    1 Турецкая лира 0.5297
    1 Тайваньский доллар 0.0473
    1 Таджикский сомони 0.2002
    1 Новый туркменский манат 0.4619
    1 Украинская гривна 0.0583
    100 Японских йен 1.3930
    1 Новозеландский доллар 1.0349
    Золото (1 унция) 1937,1876
    Серебро (1 унция) 23,4050
    Платина (1 унция) 1441,6353
    Палладий (1 унция) 774,9378

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