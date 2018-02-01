Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2018)

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также сохранился стабильным - 2,1116 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1116
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.3673
|1 Аргентинское песо
|0.0866
|1 Белорусский рубль
|0.8597
|1 Бразильский реал
|0.5334
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1432
|100 Вон Республики Корея
|0.1585
|1 Чешская крона
|0.0835
|100 Чилийских песо
|0.2827
|1 Китайский юань
|0.2702
|1 Датская крона
|0.2837
|1 Грузинский лари
|0.6811
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4130
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2158
|1 Швейцарский франк
|1.8253
|1 Израильский шекель
|0.4972
|1 Канадский доллар
|1.3815
|1 Кувейтский динар
|5.6727
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4361
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.1020
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2205
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5086
|1 Сингапурский доллар
|1.2957
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4772
|1 Турецкая лира
|0.4528
|1 Тайваньский доллар
|0.0583
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.5555
|1 Новозеландский доллар
|1.2532
|Золото (1 унция)
|2286,5495
|Серебро (1 унция)
|29,4312
|Платина (1 унция)
|1701,7491
|Палладий (1 унция)
|1750,7460
Tural İbadlıАвтор новости