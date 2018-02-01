Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2018)

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также сохранился стабильным - 2,1116 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1116 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.3673 1 Аргентинское песо 0.0866 1 Белорусский рубль 0.8597 1 Бразильский реал 0.5334 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1432 100 Вон Республики Корея 0.1585 1 Чешская крона 0.0835 100 Чилийских песо 0.2827 1 Китайский юань 0.2702 1 Датская крона 0.2837 1 Грузинский лари 0.6811 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.4130 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2158 1 Швейцарский франк 1.8253 1 Израильский шекель 0.4972 1 Канадский доллар 1.3815 1 Кувейтский динар 5.6727 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4361 1 Мексиканское песо 0.0914 1 Молдавский лей 0.1020 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2205 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5086 1 Сингапурский доллар 1.2957 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4772 1 Турецкая лира 0.4528 1 Тайваньский доллар 0.0583 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.5555 1 Новозеландский доллар 1.2532 Золото (1 унция) 2286,5495 Серебро (1 унция) 29,4312 Платина (1 унция) 1701,7491 Палладий (1 унция) 1750,7460