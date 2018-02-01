 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2018)

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также сохранился стабильным - 2,1116 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1116
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.3673
    1 Аргентинское песо 0.0866
    1 Белорусский рубль 0.8597
    1 Бразильский реал 0.5334
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1432
    100 Вон Республики Корея 0.1585
    1 Чешская крона 0.0835
    100 Чилийских песо 0.2827
    1 Китайский юань 0.2702
    1 Датская крона 0.2837
    1 Грузинский лари 0.6811
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.4130
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2158
    1 Швейцарский франк 1.8253
    1 Израильский шекель 0.4972
    1 Канадский доллар 1.3815
    1 Кувейтский динар 5.6727
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4361
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.1020
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2205
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5086
    1 Сингапурский доллар 1.2957
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4772
    1 Турецкая лира 0.4528
    1 Тайваньский доллар 0.0583
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.5555
    1 Новозеландский доллар 1.2532
    Золото (1 унция) 2286,5495
    Серебро (1 унция) 29,4312
    Платина (1 унция) 1701,7491
    Палладий (1 унция) 1750,7460
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi